El Comité Federal del PSOE aprueba el calendario del 39º Congreso con críticas de los 'sanchistas'

El Comité Federal del PSOE ha aprobado este sábado el calendario y la ponencia para el 39 Congreso del partido entre críticas de algunos sanchistas. De hecho, uno de ellos ha presentado una propuesta alternativa pidiendo que el cuerpo electoral de estas primarias se fije antes del inicio de la recogida de avales y que el plazo para las firmas se amplíe, y que sólo ha recibido el apoyo de seis personas.

De esta manera, este sábado se ha dado luz verde al proceso que culminará en la votación del 21 de mayo para elegir al nuevo secretario general del partido. Los aspirantes deberán recoger las firmas del 5% de la militancia entre los días 20 de abril y el 4 de mayo para poder convertirse en candidatos.

Así se ha decidido por asentimiento en un Comité Federal mucho más breve de lo habitual. No ha habido ningún voto en contra, si bien, tal y como ha apuntado el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, se ha entendido que las seis personas que han apoyado al 'sanchista' Javier Izquierdo, de Valladolid, se oponían a la propuesta de la dirección.

En concreto, los 'sanchistas' han criticado que el censo definitivo no se cierre hasta el 28 de abril, cuando la recogida de avales comienza el 20. Sin embargo, el 'número dos' de la dirección ha recalcado que los precandidatos no van a tener acceso a estos datos y ha subrayado que el censo se usa para la verificación de los avales, no para su recogida.

También ha habido críticas por que Ferraz no les haya hecho entrega de la ponencia para el 39 Congreso hasta este mismo sábado. Sin embargo, uno de los responsables de este documento ha defendido que los 'sanchistas' podrían haberse involucrado en los trabajos de elaboración y no han querido. Los partidarios del ex secretario general Pedro Sánchez no han participado en esta votación.

Pese a estas discrepancias, muchos miembros del Comité Federal han asegurado que la cita se ha desarrollado en un buen tono. "Se ha recuperado la camaradería", ha llegado a asegurar un dirigente territorial, que ha explicado que así se ha visto en los gestos y los saludos que se han intercambiado los compañeros.