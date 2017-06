El Gobierno estudia una queja del marido de Cospedal después de que la UDEF lo relacionara con negocios de Pujol

El Ministerio del Interior está estudiando el contenido de una carta de queja remitida a la Dirección General de la Policía por Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la que se queja por un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) que lo relaciona con negocios de Jordi Pujol Ferrusola, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La carta ha sido remitida recientemente por Ignacio López del Hierro al director general de la Policía, Germán López. En la misiva este empresario reitera que, en contra de lo sostenido por la UDEF en un informe del pasado 5 de mayo, no ha tenido ninguna relación comercial con el hijo mayor del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Los investigadores también mencionaban al ex ministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel.

La carta fue remitida el 29 de mayo a la Dirección General de la Policía. Las citadas fuentes han explicado que se está estudiando si da lugar algún tipo de investigación o aclaración por parte de los responsables de la UDEF que redactaron este informe, aunque de momento no hay ninguna decisión adoptada al respecto.

López del Hierro ha negado en varios comunicados haber participado en negocios ni en África "ni en ningún otro sitio" con Jordi Pujol Ferrusola, que se encuentra en la actualidad en prisión en el marco de la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre el patrimonio de la familia del ex presidente catalán.

En sus comunicados, López del Hierro ha explicado que tuvo una participación del 15 por ciento en una sociedad denominada Ibadesa Cataluña, dedicada al comercio exterior entre 1996 y 1998, pero que no ocupó en ella ningún cargo ejecutivo ni de administración ni percibió "nunca retribución o beneficio alguno de la misma".

Durante ese tiempo, añadió López del Hierro, la sociedad estuvo inactiva y nunca formó parte de la misma Jordi Pujol. El marido de Cospedal subrayó que vendió sus acciones en Ibadesa antes de 2001, año en el que se centran las investigaciones policiales.

Alusión a Manuel Pimentel

En el informe incorporado al sumario en el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el origen del patrimonio del clan Pujol se menciona también al ex ministro Manuel Pimentel como una de las personas físicas "más visibles" desde julio de 2001 en adelante detrás de la empresa Globaltec Desarrollos e Ingeniería S.A., a la que vincula con una presunta trama de corrupción en África mediante la utilización de sociedades semipúblicas como Cesce y Mercasa.

Pimentel aparece relacionado con Globaltec en "informes de inteligencia financiera" que, según la UDEF, alertan de "comisiones provenientes de presumibles actos de corrupción" que devengarían en favor de esta mercantil y de Ibadesa Exportaciones y Servicios S.A., de la que Jordi Pujol Ferrusola fue director general.

Tras conocerse el contenido del informe policial, Pimentel también negó "de manera rotunda" que jamás hubiera cobrado comisiones ni cometido acto ilegal alguno. Según las noticias publicadas", aseguró Pimentel, las operaciones que figuran en el informe de la UDEF por las que se le acusa del cobro de comisiones fueron realizadas en 2008 y 2009, fechas en las que "ni presidía la compañía ni tenía relación alguna con la misma".