El Gobierno dice que Jordi Sánchez "no es el candidato ideal" a presidente de la Generalitat

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, dijo este martes que Jordi Sànchez, número dos de la lista electoral de la formación Junts per Catalunya (JXCat), "no es el candidato ideal" a presidir la Generalitat, dado su situación penitenciaria. "La situación no está despejada, no es el candidato ideal", afirmó Dastis en declaraciones tras participar en el Consejo de Derechos Humanos y la Conferencia de Desarme de la ONU y haber mantenido varias reuniones bilaterales.

Agregó, sin embargo, que la decisión sobre quién debe ser el presidente catalán le corresponde "a las fuerzas políticas en Cataluña, siempre y cuando se mantengan dentro del respeto al marco Constitucional y a la actuación de las autoridades judiciales".

Según se desprende de los contactos entre Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP para lograr un acuerdo sobre quién debe presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, que está en prisión, podría ser el candidato más probable. "Es una persona que está sujeta a un proceso judicial, por eso se tendrá que ver si el juez le autoriza y ya veremos lo que ocurre", concluyó el ministro.