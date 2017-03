El Gobierno Vasco y el PP tienen ya un acuerdo sobre el marco presupuestario

Una partida en Euskadi para aprobar el presupuesto estatal

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha opinado que el PP está "jugando una partida" y que la "inversión" más "barata" que puede hacer es facilitar al Gobierno Vasco sus cuentas para lograr su "objetivo superior" que es sacar adelante los presupuestos del Estado.

Así se ha expresado Egibar tras ser preguntado por las bases de entendimiento "innegables" que el Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE ha reconocido que existen con el PP en materia presupuestaria, y que han criticado los otros dos partidos de la oposición, EH Bildu y Podemos.

Egibar ha insistido en que el PP está "jugando una partida" y que su "fin superior" está en los presupuestos del Estado. Por ello ha hecho una "inversión política" en Euskadi, "de pasar de ser quinta fuerza parlamentaria a estar en el centro de la pista, y hablando de tú a tú con el PNV", ha añadido.

"Eso es dividendo político que no precisa de una partida concreta cifrada en euros", ha matizado Egibar, quien entiende que esto ya supone en sí una "inversión" aún "en el supuesto, nada improbable, de que el PNV vote no a las cuentas del Estado".

Ante las críticas de EH Bildu a este entendimiento entre PNV y PP, Egibar ha dicho a la coalición abertzale que "operar políticamente" hubiera sido plantear al Gobierno Vasco una posición "posibilista", de negociar a través de enmiendas parciales y no presentar una enmienda a la totalidad -algo que todavía no ha anunciado la coalición soberanista- y no decir que el Gobierno Vasco da la "espalda a la mayoría social".

"El PP se ha situado en el centro de la pista, ¿y qué va a hacer el Gobierno Vasco?, decirle (al PP): no quiero tu abstención y prefiero que me votes junto a los demás la devolución de los presupuestos", se ha preguntado Egibar.

"El trazo grueso de la política te indica que el PP está jugando una partida de ser electoralmente residual a colocarse en el centro de la pista", ha resumido.