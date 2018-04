El Gobierno Vasco no acudirá al acto en el que se anunciará el fin de ETA

El Gobierno Vasco no estará presente en el acto organizado el 4 de mayo en la localidad francesa de Cambo-les-Bains en el que se avanzará el presumible fin de ETA porque "no se han creado las condiciones previas necesarias" para acudir al mismo. Así lo ha desvelado el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico de coalición PNV-PSE.

El llamado Grupo Internacional de Contacto y las organizaciones civiles Bake Bidea y el Foro Social Permanente anunciaron ayer en una comparecencia de prensa la celebración el 4 de mayo de un "acto internacional" que avanzará el presumible fin de ETA.

Se espera que este acto sirva de antesala a un pronunciamiento de ETA en el que, según fuentes conocedoras del proceso, anunciará su disolución.

Erkoreka ha señalado que el Gobierno Vasco ha decidido no acudir a ese acto aunque lo "respeta", pero considera que lo relevante es el "fondo de la cuestión" y los términos "en los que se va a producir la fórmula de la disolución de ETA y no tanto la escenografía que le acompaña".

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu espera del comunicado de ETA "claridad en la confirmación" de su desaparición definitiva y "una misma consideración ética para todas las víctimas".

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha aclarado, a preguntas de los periodistas, que son tres las razones por las que el gabinete de Urkullu no enviará una representación a Cambo-les-Bains.

La primera, ha explicado, es que es un acto "cuyo contenido y diseño está cerrado y no ha sido consensuado previamente".

El segundo argumento para no estar presente es que los organizadores se plantean avalar una declaración de ETA cuyo contenido no se conoce todavía y el tercero es que el Gobierno Vasco "no acaba de compartir el enfoque tanto político como ético que se le quiere dar".

El Gobierno Vasco, ha insistido su portavoz, no resta importancia al hecho de la desaparición definitiva de ETA. "Es un hecho ciertamente relevante en la vida política vasca pero el Ejecutivo considera que su lugar no está en ese acto, sino en otra parte", ha recalcado.

La decisión de no asistir al acto de 4 de mayo, ya comunicada a los organizadores del acto de Cambo-les-Bains, ha sido adoptada por el lehendakari y ratificada por todos los miembros de su Ejecutivo, en los que hay 8 consejeros nacionalistas y 3 socialistas. Una vez que se conozca el anuncio de ETA, el Gobierno Vasco ofrecerá su propia "valoración sopesada".