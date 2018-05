El Gobierno asegura que no habrá beneficios colectivos para los presos

El delegado del Gobierno precisó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estará "atento" a la sensibilidad en esta materia que expresen las asociaciones de víctimas, las fuerzas de seguridad del Estasdo, los jueces y los partidos políticos. No obstante, insistió en que Rajoy ha sido "extremadamente claro" sobre este asunto y "no va a haber excepcionalidades" con los presos de ETA. "No se adoptarán decisiones con carácter colectivo", recalcó.

La extinta banda insiste en clasificar a sus víctimas

La extinta ETA asume que no ha conseguido sus objetivos, aunque cree que todavía hay opciones de lograrlos, al tiempo que reconoce "todo el daño causado", pero vuelve a clasificar a las víctimas entre aquellas que estuvieron "en el centro mismo del conflicto a propósito y quienes no han estado ahí". El diario Gara adelantó ayer un fragmento de una entrevista realizada en las últimas semanas, antes del anuncio de disolución, a una representación de la banda, en la que justifica su fin diciendo que "los revolucionarios" no pueden pararse en "ensoñaciones" sino que deben hacer "estrategias adecuadas para convertir en realidad los sueños". Reconocen que "los objetivos intermedios que preveía ETA -reconocimiento nacional y derecho de autodeterminación- no se han conseguido todavía", pero creen que "hay opciones de lograrlos".