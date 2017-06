El Gobierno garantiza que no se va a celebrar

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el referéndum independentista "no se va a celebrar" a pesar de los anuncios del Govern de Carles Puigdemont.

En declaraciones antes de participar en una entrega de premios en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona, la número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy reaccionaba así ante el anuncio de la Generalitat de que dará a conocer mañana la pregunta y la fecha del referéndum que quiere organizar para el próximo otoño.

"Lo que me llama mucho la atención es que la Generalitat y Junts pel Sí, cuanto más solos están, más radicales se vuelven, y cuando dentro y fuera les están diciendo que ese no es el camino, más empeño en solitario parecen querer ir hacia un sitio que no lleva a ninguna parte", señaló la vicepresidenta. "Pueden anunciar -insistió- que van a realizar ese referéndum todas las veces que quieran y retrasarlo cuantas semanas quieran, y convocar cuantos actos quieran, pero ese referéndum no se va a celebrar".

Los Servicios Jurídicos del Estado analizarán el contenido de la declaración del presidente de la Generalitat en la que anunciará la fecha y la pregunta del referéndum por si se puede actuar, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Una vez que se produzca ese anuncio, los Servicios Jurídicos del Estado se pondrán a analizar ese acto y el contenido del mismo para ver si es posible actuar de alguna forma o hay que esperar a que esa escenificación de Puigdemont tenga alguna traducción jurídica más adelante, agregaron las fuentes consultadas.

Fuentes del Gobierno admitieron que no son halagüeños los precedentes en el Tribunal Constitucional cuando ha recurrido un anuncio de carácter político realizado en una comparecencia pública o rueda de prensa. De hecho, añaden que la Abogacía del Estado no es partidaria de recurrir en esos casos.

En este sentido, las citadas fuentes explican que, ante el desafío soberanista que promueve Puigdemont, el Gobierno no quiere dar pasos en falso, presentando recursos de cara a la galería pero que luego no tengan ningún viso de prosperar. Por eso, explican que se trata de estudiar atentamente y con precisión el nuevo paso de Puigdemont en su hoja de ruta soberanista.