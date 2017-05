El Gobierno niega "rotundamente" un chantaje con un vídeo a Rajoy

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, negó "rotundamente" que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya sido objeto de chantaje con un vídeo en el que un empresario confesaba pagos al entonces tesorero del partido Álvaro Lapuerta, después de ser preguntado tras el Consejo de Ministros por una conversación interceptada al ex presidente madrileño Ignacio González que figura en la investigación de la operación Lezo publicada ayer en El Español.

En la charla, González explica al ex ministro Eduardo Zaplana cómo el presidente Rajoy recurrió a Luis Bárcenas para frenar la amenaza y pagar al empresario de la comunicación que en esos momentos controlaba la grabación. "Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo", mantiene González. Méndez de Vigo rechazó las palabras del ex presidente madrileño, alegando que quien conoce al líder del PP sabe que no es fácil chantajearlo ni "se deja presionar" de "esa manera". Además, apuntó que "no se puede hacer responsable a una persona de lo que digan otras", al mismo tiempo que reivindicó la presunción de inocencia. Rajoy se puso en contacto telefónico con Méndez de Vigo antes del comienzo de la rueda de prensa para que, en su nombre, el portavoz del Gobierno negase este chantaje, afirmaron fuentes gubernamentales.

De hecho, el propio Méndez de Vigo confirmó esta llamada de Rajoy, que se produjo porque "intuía" que los periodistas iban a preguntarle por este asunto. "Rechaza profundamente que se haya producido un chantaje en estos términos", sostuvo.

Además, el también ministro de Educación se refirió a una conversación que, en teoría, le fue atribuida a él, pero que "nunca" sucedió: "Después de todo, todo ha sido nada", apuntó, citando al poeta José Hierro, para así recalcar que "muchas de estas cosas" suelen acabar en "nada".

Cuestionado por si el Ejecutivo está "preocupado" porque la actividad parlamentaria esté centrada en los casos de corrupción del PP, hizo un llamamiento a la "prudencia" y a la "cautela" de los grupos parlamentarios, "especialmente" a los que han sido partido de Gobierno. Sobre el debate de la moción en la que el PSOE propone reprobar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, afeó a la oposición que "no dé crédito" a las explicaciones antes de que se produzcan. "La gente corriente no actúa así, lo que hace es escuchar", subrayó.