El Gobierno infla la partida del CNI para hacer frente al terror yihadista

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió este martes el aumento del presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la necesidad de que España haga frente a dos elementos "clave" que afectan a su seguridad: el terrorismo yihadista y la ciberseguridad. En la defensa de los presupuestos de su Departamento ante el Congreso, Sáenz de Santamaría recordó que el CNI contará para este ejercicio con un presupuesto de 161 millones de euros, unos 20 más que en el último ejercicio.

La mayor parte de ese aumento, 16 millones, serán dedicados a la renovación tecnológica, precisamente en respuesta a las principales amenazas para el país, y esto supone un aumento de las inversiones pero no de los fondos reservados, que permanecen constantes desde 2013.

Un país decente no necesita más espías ni más micros, sino más becas y más hospitales"

Señaló, además, que es necesario un aumento de recursos humanos, tanto cuantitativo como cualitativo, porque las amenazas requieren una capacitación diferente. El CNI, abundó, tiene que aumentar su personal con 600 trabajadores más en cinco años y acompasar su inversión tecnológica con la incorporación de perfiles adecuados para manejarla.

Y como eso sólo se puede conseguir con partidas adecuadas aseguró que los departamentos de los que depende su Ministerio han tratado de "reorganizarse entre todos" para prestar mayor inversión al elemento que consideran prioritario para la seguridad del país.

En este debate, la vicepresidenta del Gobierno escuchó reproches del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por el aumento del presupuesto del CNI. Dijo que no es necesario aumentar en un 8,3% el presupuesto del CNI porque "un país decente no necesita más espías, ni más micros ni más brigadas patrióticas", sino que lo que necesita son "más becas, más hospitales y más libros". "Igual son manías nuestras pero de dejen de gastarse millonadas en defenderse de una urna y defiendan de una vez al pueblo que tienen afuera", añadió. Igualmente, consideró que "la amenaza a la seguridad nacional no es un referéndum de autodeterminación en Cataluña".

Josep Vendrell (Unidos Podemos) afeó a Santamaría que aumenten el dinero del CNI pero dediquen "pocos recursos" a la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se dedica a combatir la corrupción. La socialista María Jesús Serra, preguntó a la vicepresidenta por la información que recoge El Confidencial acerca de que el CNI tenía un informante en el Gobierno madrileño de Ignacio González y en el Canal de Isabel II.