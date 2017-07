El Gobierno reprende a Puigdemont por obviar una posible sanción judicial

Puigdemont "no se saldrá con la suya" si continúa con los planes para la convocatoria de un referéndum para el 1 de octubre saltándose la ley. "La inhabilitación es una medida que se toma, se comunica y se requiere su cumplimiento; no se trata de una apreciación personal", explicó Zoido en una entrevista a Europa Press. El ministro respondió de esta forma al ser preguntado por la preocupación del Gobierno -"la respuesta será firme y manteniendo la prudencia"- ante las últimas declaraciones del president asegurando que no aceptará la decisión del Constitucional en el caso de que sea inhabilitado. "Es una apreciación suya, pero nadie le ha preguntado", aseguró el ministro, que añadió: "La situación es que si así se declara, está inhabilitado se sienta él o no inhabilitado".

Albiol recuerda a quien adquiera urnas que "se las va a comer"

El presidente del PP catalán advirtió ayer que si "algún particular o alguna entidad separatista" ha comprado ya urnas, pensando en cederlas al Govern para que sean utilizadas en el referéndum anunciado para el 1 de octubre, "o las devuelve o se las va a tener que comer". Xavier García Albiol consideró como "metafísicamente imposible que la Generalitat haya podido comprar esas urnas, porque existe un procedimiento administrativo de contratación muy regulado" que el Ejecutivo regional no ha culminado; pero, agregó, "en el supuesto de que algún particular o alguna entidad separatista hayan comprado esas urnas" con el fin de ponerlas a disposición del Govern de Puigdemont para el 1-O, García Albiol les recomienda que "guarden la factura y no la tiren a la basura, porque una de dos: o intentan devolver las urnas o se las van a tener que comer con embalaje incluido, porque no se van a poner urnas en ningún colegio electoral el 1 de octubre". García Albiol garantizó con "absoluta tranquilidad" que "el referéndum no se va a celebrar, porque el Gobierno no lo va a permitir", y avisó a las fuerzas independentistas de que lo que están haciendo "no les saldrá gratis". "Algunos creían que intentar romper España les saldría gratis, pero la respuesta del Estado de Derecho ha sido contundente y a la altura de las circunstancias", subrayó.