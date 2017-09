Golpe, primera parte

No es la primera vez que se perpetra un golpe de Estado en nombre de la democracia, porque eso fue lo que ocurrió ayer durante toda la jornada en el Parlamento de Cataluña: una vulneración de la legitimidad institucional del Estado en nombre de las urnas. Al mando de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, árbitro de parte, la Mesa y una mayoría de la Cámara vulneraron toda la legalidad en su más amplio espectro: la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el reglamento de la Cámara, la opinión del Consejo de Garantías del Estatuto, los avisos y sentencias del Tribunal Constitucional y la opinión expresa del cuerpo de letrados del Parlamento autonómico. Todo con tal de aprobar la primera de las leyes de desconexión de Cataluña sobre España -la del referéndum de autodeterminación-, que en sí es contraria a todo Derecho. Ilegal, por tanto, en las formas y en el fondo, pero además ilegítimo.

Uno de los personajes revelación de ayer fue el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, nada sospechoso de ser españolista, que advirtió a lo largo de todo el día que tanto el proceso de aprobación de la ley como la norma en sí son contrarias a la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2015. En ese texto, el Constitucional anula una proclamación soberanista del Parlamento y advertía a la Mesa y a su presidenta Forcadell que no podían seguir adelante con el proceso que concluyese en un referéndum de autodeterminación. Y fue Antoni Bayona quien en un extenso artículo, publicado en julio en la Revista Catalana de Derecho Público, sostenía que "el principio democrático" que se esgrime para convocar el referéndum es más que dudoso. El independentismo no tiene a su favor ni la ley ni la legitimidad, puesto que aunque tenga una mayoría en el Parlament -cuatro escaños más-, no la alcanzó en el voto popular de las últimas elecciones autonómicas.

Contra toda ley, al modo venezolano, también en nombre de un pueblo, la mayoría parlamentaria impuso anoche la ley del referéndum, primera fase de este golpe de Estado.

La reacción del Gobierno de Mariano Rajoy se circunscribe a su estrategia puramente legalista. Se ha solicitado al Constitucional un incidente de sentencia -la aludida anteriormente, ya que ha sido vulnerada- y se le pide que actúe contra la presidenta Forcadell, que ya ha sido apercibida por este tribunal. Además, la Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado contra ella y los miembros de la Mesa una querella por prevaricación y desobediencia. El Constitucional puede proceder a la suspensión de cargos públicos de acuerdo con el artículo 92 de su ley orgánica, fruto de una reforma del PP. De acuerdo con este precepto, también tiene la capacidad de dirigirse al Gobierno para hacer cumplir sus sentencias, ésta que se contravinieron ayer en Barcelona.

El Consejo de Ministros se reúne esta mañana para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley (para el incidente de sentencia bastaba la acción de Rajoy), y ésta quedará anulada por varios motivos, pero la duda se centra en saber cuándo y cómo empleará el Gobierno otros mecanismos, además, de los puramente legalistas. El Ejecutivo cuenta con varios instrumentos coercitivos, todos legales: la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, el recurso a la Ley de Seguridad Nacional y la ampliación de la denuncia penal a los delitos de rebelión y/o sedición. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, correrá el mismo destino que Carme Forcadell puesto que su rúbrica es la que desarrolla esa ley en forma de los decretos que organizan el referéndum del 1 de octubre.

Si los acontecimientos se suceden al mismo ritmo que ayer, que es el que ha impuesto al Gobierno de Puigdemont sus socios de la CUP, el Gobierno y los otros poderes del Estado tendrán que actuar con esos otros instrumentos antes del 1 de octubre. Queda pendiente la otra ley de desconexión -la de transitoriedad, que es una suerte de protoconstitución de la república catalana-, que se quiere aprobar la próxima semana. Al ritmo de los antisistemas cuperos es más bien previsible que el Gobierno, junto al PSOE y Ciudadanos, adopten otras medidas más allá de impedir que se coloquen unas urnas el 1-O.