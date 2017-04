González, a Cerezo sobre el caso ático: "¿Qué queda, pegarle al juez dos tiros?"

Nuevas grabaciones del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En esta ocasión, en una conversación con Enrique Cerezo, González habló de muchos temas y entre ellos, estuvo su ático de Estepona.

Hizo mención sobre cómo evitar la investigación sobre su ático en Estepona. El presidente del Atlético de Madrid le dijo que no había nada que hacer porque "los jueces son los jueces" y entonces González responde. En tono de broma, Ignacio González pregunta qué es lo que le queda, si "pegarle dos tiros a la juez" y añade que "no se puede volver a hablar con el fiscal".

Moix confirma que se colocaron micrófonos en el despacho de Ignacio González

El fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, confirmó ayer que los investigadores colocaron un micrófono en el despacho del ex presidente madrileño Ignacio González, pero aseguró que esta medida no se debió a que el dirigente popular y su entorno estuviesen recibiendo filtraciones sobre la investigación que les afectaba.

"A la Fiscalía no le constan las filtraciones y, es más, no sería capaz de asegurarlo, pero creo que el micrófono no se coloca por las filtraciones sino como consecuencia de la investigación que se está realizando", dijo Moix en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.