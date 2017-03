El 'Govern' encarga las papeletas del referéndum

Alavedra admite las comisiones y desvincula a Mas

El ex conseller de Economía de la Generalitat Macià Alavedra admitió ayer que cobró, junto con Lluís Prenafeta, ambos hombres de confianza de Jordi Pujol, comisiones del 4% por mediar en operaciones urbanísticas, si bien desvinculó a Artur Mas de actuar a favor de la trama Pretoria. Su confesión en el juicio a la red de corrupción urbanística en Cataluña que se celebra en la Audiencia Nacional está sujeta al pacto que hizo el primer día con la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que en un principio pedía para él 6 años y 10 meses de cárcel pero que ayer dijo que solicitará una pena que no suponga su ingreso en prisión si paga una multa de 10,3 millones de euros. Alavedra reconoció que usó sus contactos políticos adquiridos durante su etapa en la Generalitat para intermediar a favor de empresarios a cambio de mordidas. En concreto, lo hizo con el ex conseller de Economía y de Política Territorial Antoni Castells, pero no con Artur Mas, que negó que fuera uno de esos políticos. "Con Artur Mas para nada", declaró el ex diputado de CDC y CiU a preguntas de la representante del ministerio público. Otro de esos contactos era Jordi Pujol, si bien la fiscal no entró a cuestionar si él conocía o intervenía en esas mediaciones.