El 'Govern' hace un guiño a los 'comunes' por el reférendum

No obstante, las declaraciones que Colau hizo a la televisión qatarí Al Yazira siembran más dudas sobre su posición al respecto. La regidora barcelonesa afirmó que, "suponiendo" que ganara la independencia en un hipotético referéndum soberanista en Cataluña, "no quiere decir que se declare". En la entrevista al programa Talk To Al Yazira divulgada ayer, Colau asegura que "no he sido nunca nacionalista ni independentista porque pienso que en un mundo global como en el que vivimos las fronteras tienden a desaparecer. De hecho, estoy convencida que cada vez más las ciudades debemos tener un papel mucho más importante en la gobernanza global".

El nuevo partido de la izquierda alternativa catalana -integrado por los comunes , ICV, EUiA y los críticos de Podem- apuesta por una consulta "vinculante" -que de facto sería acordada con el Estado- y, al menos por el momento, no abraza la vía unilateral que sí contemplan el PDeCAT, ERC y la CUP si no logran un pacto con el Gobierno central.

C's ve "muy cerca" un Ejecutivo con Inés Arrimadas al mando

El portavoz adjunto de Ciudadanos (C's) en el Parlament, Fernando de Páramo, afirmó ayer que Cataluña está "muy cerca" de tener un Gobierno no independentista liderado por Inés Arrimadas. De Páramo valoró de esta forma el último sondeo publicado por La Vanguardia, según el cual ERC ganaría las próximas elecciones al Parlament con 39 diputados, dejando al PDeCAT en segunda posición con 23 escaños, sólo uno más que C's. "Estamos muy cerca de que por primera vez en Cataluña tengamos un Gobierno que no sea independentista, que no haga el ridículo, que no esté obsesionado con la independencia. Los ciudadanos podrán elegir entre un presidente de ERC o una presidenta de C's", remarcó. De Páramo emplazó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, a dejar de "pelearse por las sillas", porque "su aventura ha llegado al game over y lo que tienen que hacer es convocar elecciones". En cuanto a las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau en las que afirmó que aun ganando la independencia en un hipotético referéndum "no quiere decir que se declarase", De Páramo recordó que ella "ya se mojó" en la consulta soberanista del 9-N de 2014, cuando votó "sí a la independencia".