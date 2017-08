El 'Govern' ignorará al TC

Margallo: "Hay que ir pensando en una oferta a la sociedad catalana"

El ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo afirmó ayer que "hay que ir pensando en hacer una oferta a la sociedad catalana" y agregó que "hay que ir pensando en esas soluciones". Tras asegurar que "no puede haber referéndum", García-Margallo señaló en una entrevista en La Sexta que "esta guerra de nervios no puede perpetuarse en el tiempo" y precisó que ninguna consulta tiene valor jurídico en el actual marco constitucional. A su juicio, el Gobierno tiene "un arsenal de medidas" dentro de la Constitución que tiene que aplicar para que no se celebre el referéndum. Respecto a los actos en contra del turismo, consideró que ahora hay "una oportunidad de oro" para reordenar el sector.