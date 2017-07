El 'Govern' dice estar "a punto" de gestionar los impuestos estatales

El pulso del presidente de la Generalitat no tiene freno. Carles Puigdemont aseguró este viernes que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) está preparada para asumir el 1 de septiembre la gestión de todos los impuestos propios y cedidos, como son el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones, y que también está lista para asumir los que aún pasan por la Hacienda española.

"Damos por acabada la primera fase de la construcción de la nueva Hacienda catalana. En septiembre asumirá la gestión de todos los tributos propios y cedidos y estamos a punto para asumir el resto de nuestros impuestos que aún pasan por la Agencia Tributaria española", dijo.

El president lamentó que las administraciones catalanas sólo gestionan actualmente el 10% de los tributos que pagan los ciudadanos y las empresas catalanes, y añadió que la ATC no será únicamente un instrumento recaudador: "No queremos una réplica de la Hacienda española, sino una moderna e independiente".

Rápidamente fue replicado desde Madrid por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien afirmó que "por ley" Cataluña no puede asumir los impuestos estatales ni tiene "capacidad operativa". Además, recriminó al Govern que busque saltarse sus obligaciones legales.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, apuntó tras el Consejo de Ministros que se estudiarán desde el Gobierno las propuestas que hagan el PSOE y los demás partidos para frenar el referéndum en Cataluña, pero pidió conocer esas iniciativas y "no hablar en abstracto". Criticó el documento presentado esta semana para iniciar la andadura de una hipotética Cataluña independiente, ya que "no tiene padre ni madre", "carece de las más mínimas garantías jurídicas" y propicia el extremo de que "si votara una sola persona, valdría para proclamar" una república catalana.

A Puigdemont le salió ayer otra voz crítica dentro de su partido. La presidenta del Consell Nacional del PDeCAT y alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, respaldó al ex conseller de Empresa Jordi Baiget, destituido esta semana por dudar del referéndum del 1 de octubre: "No expresa nada que no se hayan planteado muchas personas", dijo rotunda.