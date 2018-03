Granados dice que nunca vio cajas B o sobres con dinero negro en el PP

El ex consejero madrileño Francisco Granados negó ayer en el Congreso que él haya visto nunca cuentas en B en el PP ni tampoco "sobres" de dinero negro circulando por el partido, aunque no quiso contestar sobre los actos de Esperanza Aguirre que, según dijo al juez, se pagaron irregularmente. Granados estuvo dos horas respondiendo a los grupos parlamentarios en una comisión que ha vivido muchos momentos de tensión ante un ex consejero beligerante, que criticó tanto a la propia comisión -porque sus conclusiones "ya están escritas"- como a varios de los partidos de la oposición.

En relación con la financiación del PP de Madrid, dijo que él, como secretario general, solo tenía funciones políticas y que nunca vio cuentas ilegales.

"En lo que yo he participado en las campañas del PP, todo lo que he hecho, las cuentas que he visto y se me han enseñado son las que están depositadas en el Tribunal de Cuentas. Otras no he visto ni he participado (de ellas)", afirmó para defender la "transparencia" de la contabilidad del partido. Tampoco ha visto "jamás un solo euro de dinero negro" en el PP, ni a nivel regional ni nacional, como tampoco "esos sobres a los que aluden de manera recurrente".

Como ya hizo ante el juez, defendió que no tiene dinero en Suiza desde 2005 y que el millón de euros que se encontró en casa de sus suegros provenía de la cuenta que cerró ese año en el país helvético.