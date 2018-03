Granados niega haber cobrado de donaciones al PP o de comisiones

El ex consejero madrileño Francisco Granados negó ayer haberse llevado dinero de donaciones al PP ni de comisiones de empresas por adjudicaciones, y aseguró que las cantidades "in" y "out" que aparecen anotadas en la agenda que se le requisó corresponden al número de asistentes a eventos del partido.

Granados declaró por segundo día, y durante unas tres horas, ante el juez del caso Púnica en la Audiencia Nacional y negó que las siglas que aparecen en esa agenda sean de personas que daban dinero al PP de forma irregular, según fuentes presentes en su comparecencia, que seguirá el día 15.

El ex consejero reitera que hubo refuerzos "irregulares" en la campaña de Aguirre

Durante su declaración se le preguntó por adjudicaciones cuando era alcalde de Valdemoro (entre 1999 y 2003) y ha defendido ante el juez que nunca se cobraron comisiones y que se otorgaron correctamente. Luego, a los periodistas, ha dicho sentirse "plenamente orgulloso" de su actividad como primer edil.

Granados se ratificó en todo lo que dijo en su anterior declaración el pasado 12 de febrero, en la que confesó que hubo "refuerzos" irregulares en la financiación de la campaña de Esperanza Aguirre con el conocimiento de Ignacio González y Cristina Cifuentes, a la que definió como "la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz ejecutiva en el partido, del señor González".