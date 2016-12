Granados niega un patrimonio oculto de la Púnica y se resiste a esclarecer la trama

El ex consejero madrileño y ex dirigente del PP Francisco Granados negó ayer ante el juez tener patrimonio oculto, pero no esclareció ni tiró de la manta acerca de la Púnica, la red de corrupción de la que se le considera cabecilla y que operó en varios municipios de la Comunidad de Madrid.

Durante tres horas compareció el ex alcalde de Valdemoro (Madrid) ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para esclarecer las sospechas sobre el "elevadísimo patrimonio" que, según el magistrado, puede tener oculto, razón que motivó que se le prorrogase dos años más la prisión preventiva.

Patrimonio que negó rotundamente tener, según fuentes jurídicas, y del que sólo reconoció el millón de euros que se encontró en el altillo de la casa de sus suegros y que, según Granados, proviene del dinero ahorrado en la época en que trabajaba en Société Générale, previa a los hechos que se investigan.

Granados colocó el millón de euros en el altillo "por su cuenta y riesgo" y porque tenía que "dejarlo en algún lado" al encontrarse haciendo una mudanza y no lo declaró nunca ante el juez porque nadie le preguntó acerca de él, según recalcó su abogado.

No aportó luz, sin embargo, acerca de su supuesta participación en la trama en Púnica, de la que se le considera número 1, por lo que previsiblemente continuará en prisión acusado de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.