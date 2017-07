Granados: "La inmensa mayoría de los problemas de Aguirre vienen de Ignacio González"

El ex consejero y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado que el "origen de todos los problemas" de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre fue la confianza que depositó en su sustituto en el cargo, Ignacio González.

"Creo sinceramente que la inmensa mayoría de los problemas, de todo tipo, que ha tenido Esperanza Aguirre, durante y después de su paso por el Gobierno (regional) tienen su origen en Ignacio González, en su forma de entender la vida y en su forma de entender la política", ha comentado Granados en declaraciones a la Cadena Ser.

El ex consejero ha detallado que Ignacio González tenía "un afán por controlarlo" y "manejarlo absolutamente todo". "Ahí está el origen de todas las desgracias por decirlo de algún modo de Esperanza Aguirre, de su afecto y de su confianza ilimitada en Ignacio González y creo que en ese sentido al final lo que era una historia de éxito ha acabado como ha acabado"

No obstante, Granados ha dicho que respeta la presunción de inocencia de González, en prisión provisional tras la operación Lezo, y le ha deseado "lo mejor" porque sabe lo que se "sufre en prisión", pero ha reconocido que ambos "nunca han tenido una buena relación".

Por otro lado, el ex secretario del PP de Madrid ha asegurado que es "inocente" de los presuntos delitos de los que se le acusa en el caso Púnica y ha asegurado que va a defenderse "hasta el final". En este sentido, considera que se han tirado "toneladas de basura" contra él.

También ha relatado que cree en la "honradez" de Aguirre y está convencido de que "nunca ha sospechado" de que pudiera haber casos de presunta corrupción en el gobierno que presidía. También cree que "no hay nada" las acusaciones contra la exconsejera de Educación Lucía Figar, también imputada en el caso Púnica.

Sobre su cuenta en Suiza, Granados ha comentado que concentró allí los ingresos no declarados que proceden de su etapa en el sector bancario y considera que fue un "error" la forma de borrar dicha cuenta. En este sentido, relata que hubo una serie de movimientos o transferencias hacia esa cuenta de sus activos anteriores a la política y que el dinero hallado en casa de su suegro procede de la liquidación de dicha cuenta.

Por otro lado, Granados asegura que cualquiera que se "aproxime al sumario" puede ver que hay "una voluntad absoluta" de ponerle "con calzador" en todo lo relacionado con la presunta red del caso Púnica.