El juicio de la primera época de Gürtel se reanuda con Correa, Crespo y el Bigotes presos

El juicio por la primera época de Gürtel que se celebra desde octubre en la Audiencia Nacional se reanuda hoy después de un parón de diez días propiciado por la entrada en prisión de tres de los principales acusados -Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, el Bigotes- tras ser condenados en el caso Fitur.

De este modo, hoy será el primer día en que los tres presos comparezcan en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), adonde serán conducidos desde la prisión madrileña de Valdemoro a la que fueron trasladados después de que el tribunal valenciano que les condenó a más de 12 años de cárcel decretara su ingreso en prisión por riesgo de fuga.

En la sesión de hoy está previsto que comiencen a declarar los primeros testigos después de que el último día comparecieran los tres responsables civiles a título lucrativo: el PP, la ex ministra de Sanidad Ana Mato y la mujer del que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Han sido llamados alrededor de 300, entre ellos cinco ex ministros -Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas- y la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Entre los primeros en declarar destacan el alcalde de Majadahonda (Madrid) Narciso de Foxá y los gestores de la fortuna de Bárcenas en Suiza, Agatha Stimoli y Frederic Mentha.

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, no asistirá hoy al juicio debido a un problema médico, informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Correa, Crespo y el Bigotes llevan en prisión desde el 14 de febrero cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) lo ordenó tras conocer la sentencia de la pieza 3 de la rama valenciana de la Gürtel.