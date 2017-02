La Hacienda catalana dice que tiene datos fiscales legales porque lleva 30 años cruzando información

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha defendido que la Generalitat tiene datos fiscales legales de los catalanes como "resultado de 30 años de historia y de cruce de decenas de fuentes de información" de los impuestos de los que tiene competencias, y ha subrayado que dispone bases de datos fiscales desde los años 80.

En una entrevista este martes en TV3, ha asegurado que "hay quien querría que Cataluña tuviera una agencia tributaria de feria" pero, al contrario, dispone de una que será capaz de gestionar grandes impuestos a partir del 1 de septiembre, ha expuesto.

Salvadó ha explicado que el objetivo del Ejecutivo catalán es construir una gran Hacienda catalana y para eso quiere "agotar todas las competencias" de las que dispone, y ha sostenido que todo lo que hace es legal.

Juicio por el 9-N

Preguntado por el juicio por la consulta del 9-N contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau, ha dicho que el Gobierno "continúa no entendiendo lo que significa Cataluña y su sentimiento de dignidad".

En ese sentido, ha asegurado que la judicialización de la política catalana refuerza las convicciones de los independentistas, y ha sostenido: "La sensación es que estamos en los años 60 o 50".