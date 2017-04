Hazte Oír critica que Carmena permita circular al 'tramabús' de Podemos y no al suyo

La asociación Hazte Oír ha criticado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, haya permitido circular este lunes 17 de abril al tramabús de Podemos a diferencia del suyo, el bus naranja que salió a la calle con el mensaje Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva, que fue inmovilizado.

"Nos parece muy bien que todos los grupos puedan expresarse libremente, pero nos parece raro que Manuela Carmena les deje y que a nosotros nos lo inmovilice y nos multe. ¿Será por ser del mismo partido?", han indicado fuentes de Hazte Oír a Europa Press.

La campaña #ElBusDeLaLibertad de Hazte Oír se puso en marcha hace un mes y medio. El vehículo ha visitado Madrid, Barcelona, Pamplona, Sevilla y Valencia. Precisamente, la Fiscalía Provincial de Madrid abrió una investigación en marzo contra el autobús por la posible comisión de un delito de odio y llegó a ser inmovilizado por orden judicial.

A continuación, la asociación puso en circulación una autocaravana con el mensaje inicial retocado: ¿Los niños tienen pene? ¿Las niñas tienen vulva?. Si bien, la Policía Municipal les denunció por contravenir la ordenanza de publicidad.

Además, para cumplir con el auto del juez y que su autobús pudiera seguir circulando hacia Barcelona, cambiaron el mensaje por: Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Lo dice la Biología. Respeto para todos, no al bullying. Y más adelante se acortó el lema: Respeto para todos. No al bullying.

Por otra parte, en el autobús que ha presentado este lunes Podemos se pueden ver las caras de los expresidentes de Gobierno Felipe González y José María Aznar, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el ex presidente de CEIM Arturo Fernández o el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que aparece haciendo una peineta.

Según han informado fuentes municipales, el tramabús con el que la formación morada pretende recorrer las calles de Madrid para "desenmascarar la trama" no contraviene la ordenanza de publicidad exterior del Ayuntamiento de la capital.