Horrach pedirá al Supremo que eleve las condenas de Urdangarín y Torres

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, no recurrirá las medidas cautelares impuestas a Iñaki Urdangarín y a su ex socio Diego Torres, pero sí propondrá a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) que recurra la sentencia de esta causa porque la Audiencia de Palma no ha apreciado malversación.

Horrach se mostró ayer partidario de recurrir ante el TS la sentencia del caso Nóos, que solo condenó a 7 de los 18 acusados (únicamente tres de ellos con penas que implicarían el ingreso en prisión), a penas que suman en total 18 años y 5 meses de cárcel, cuando él había solicitado condenas que sumaban 107 años.

No he recibido presión alguna, aunque en los casos de corrupción suceden muy a menudo"

Los tres condenados con penas de prisión por la sección primera de la audiencia provincial por varios delitos de corrupción son Urdangarín, a 6 años y 3 meses, su ex socio Diego Torres, a 8 años y 6 meses, y el ex ministro y ex presidente balear Jaume Matas a 3 años y 8 meses.

Horrach considera que hay indicios de malversación, algo que la sala desestimó al entender que fue plenamente justificado el precio de los tres foros que organizó el Instituto Nóos en Valencia por 3,5 millones como los dos celebrados en Baleares por 2,1 millones.

La malversación lleva aparejada una pena de cárcel de entre 4 y 8 años, recordó.

Horrach aseguró además que no ha recibido "nunca presión alguna" desde la Fiscalía General ni de ninguna otra institución en las decisiones que ha adoptado en casos de corrupción.

El fiscal del caso Nóos afirmó asimismo que "las presiones en casos de investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo", abundando así en las palabras del fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, que ha hablado de "intimidaciones" en su investigación al presidente regional.