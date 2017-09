Iceta niega a Arrimadas su apoyo y apuesta por elecciones anticipadas

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, trasladó ayer a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, el rechazo de los socialistas a una moción de censura al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya que consideran que no es la mejor fórmula para la convocatoria de elecciones.

La dirigente de la formación naranja y líder de la oposición en el Parlament inició ayer la ronda de contactos con los líderes del resto de partidos, después de que anteayer plantease una moción de censura a president de la Generalitat tras la aprobación de la Ley del Referéndum, con el "único" objetivo de convocar "inmediatamente" elecciones autonómicas para evitar así el "choque institucional y social" ante el plebiscito secesionista convocado para el 1 de octubre.

Los socialistas comparten con Arrimadas que la única salida a la situación actual de Cataluña pasa por la convocatoria de elecciones, pero apuestan por vías distintas a la presentación de una moción de censura que, en ningún caso, lograría los apoyos suficientes para salir adelante. Esto se debe a que el Govern integrado por el PDeCAT y ERC cuenta con los votos de la CUP para alcanzar la mayoría absoluta.

Arrimadas, según el comunicado socialista, se comprometió con Iceta a mantenerlo informado sobre el resultado de sus conversaciones con el resto de líderes políticos catalanes de la oposición, Lluís Rabell, de Catalunya Sí que es Pot -la confluencia de izquierdas entre Podemos e IU-; y Xavier García Albiol, del PP.

El dirigente popular reiteró a la presidenta de la formación naranja en Cataluña que la moción de censura "nace muerta" y "no tiene utilidad" en este momento, al haber una mayoría independentista, aunque él está a favor de un Govern "alternativo". A su juicio, la imagen de la oposición ha quedado "muy reforzada" tras el polémico Pleno al "haber sido capaces de ir todos a una para defender los derechos y libertades de los catalanes". García Albiol reconoció que, si bien le parece "conceptualmente positiva" la idea de cambiar el actual Gobierno catalán y conseguir un Ejecutivo "alternativo" al independentista, dividiría a la oposición frente al "monolítico" bloque de JxSí y la CUP. No le faltó razón al ex alcalde de Badalona, ya que finalmente, la jefa de Ciudadanos sólo pudo hablar con él, puesto que la formación de izquierdas rechaza de pleno una hipotética moción de censura.

Pese al resultado de los encuentros, Arrimadas aseguró "no se ha cerrado ninguna puerta". Tras las dos reuniones, la jefa de la oposición catalana hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de los partidos constitucionalistas, aparcando "las siglas y las diferencias" entre las tres formaciones, porque es el "momento de estar unidos". Sin embargo, reconoció que tras las conversaciones con Iceta y García Albiol no se ha acordado nada, pero garantizó que seguirá intentando lograr un acuerdo con socialistas y populares "agotando todas las vías" a su alcance. "Entiendo que lo puedan debatir -PSC y PP- pero un partido constitucionalista no puede quedar al margen de este despropósito. Es nuestra obligación", apostilló la también portavoz nacional de Ciudadanos.