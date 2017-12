Iceta admite el fracaso de la tercera vía

El líder del PSC, Miquel Iceta, hizo ayer autocrítica de su resultado electoral, admitiendo que su partido no ha generado "suficiente confianza en sectores populares no independentistas", como tampoco ha logrado que la "tercera vía sea vista como una solución capaz en una situación tan polarizada".

Iceta y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, comparecieron en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva socialista en Barcelona, después de los 17 escaños y 602.969 votos (13,88%) sumados por el PSC el 21-D.

A pesar de que los socialistas han logrado un escaño más respecto a 2015, Iceta reconoció que se trata de un "avance modesto": "Esperábamos más. Esperábamos contribuir a romper con una mayoría el bloque independentista y un resultado que nos diera una relevancia política mayor en el Parlament".

En este sentido, hizo autocrítica: "Quizá no hemos prestado atención a la excepcionalidad de esta contienda electoral; no hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas; y que la tercera vía no es vista aún como una solución para superar una situación tan polarizada".

Pedro Sánchez advirtió por su parte a l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que el PP "no puede ser un partido grande a nivel nacional si es una anécdota electoral en Cataluña" y con "menos apoyos" que la CUP, por lo que le instó a proponer una "solución" a la crisis catalana.

Sánchez dio la "enhorabuena" a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por su victoria y admitió: "Es verdad que los socialistas avanzamos, aunque no en la intensidad que quisiéramos", si bien ha considerado que "el camino de la reconciliación y la convivencia es más que reivindicable hoy".