Iceta conoce contactos al "máximo" nivel entre Gobierno y 'Generalitat'

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este martes que le consta que se han producido contactos al "máximo" nivel entre el Gobierno y la Generalitat y, de hecho, ha explicado que cree que "se han visto" el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y el president Carles Puigdemont.

Así lo ha desvelado Iceta en un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, en el que ha defendido que estos contactos, que el presidente del Gobierno no ha reconocido, pueden ser "discretos" para poder "avanzar" en la resolución del conflicto territorial.

El líder de los socialistas catalanes ha defendido el diálogo para solucionar cualquier crisis política y, en este caso, ha desvelado que le consta que ha habido contactos. De hecho, ha defendido que, "con el lío" que hay, no se entendería que el presidente de la Generalitat y el Gobierno central no hubieran hablado.

"Yo creo que se han visto", ha dicho, sin dar más detalles. Según fuentes del PSC, Rajoy y Puigdemont podrían haberse encontrado en un almuerzo en fechas recientes.

Han constatado la 'lejanía' de las posiciones

Eso sí, Iceta ha explicado que también le han trasladado que en estos contactos se ha constatado "la lejanía de las posiciones y la imposibilidad, al menos a corto, de avanzar". Pero, aun así, ha insistido en que es importante que se dialogue: "Incluso para pelearse hay que hablar", ha dicho.

Al desayuno informativo han acudido diputados socialistas catalanes y, en representación de la Gestora, ha estado su portavoz, Mario Jiménez. Ayer lunes, el presidente de la dirección del partido, Javier Fernández, aseguraba que Rajoy no le había informado de esos supuestos contactos con la Generalitat.

"Cinco años de ausencia de diálogo"

Iceta ha lamentado la gravedad de la situación en Cataluña y ha recalcado que las relaciones con el resto de España se han visto deterioradas por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y por los "cinco años de ausencia de diálogo entre los gobiernos de Cataluña y España".

Pero también, ha recalcado, por "la deriva unilateral e ilegal de la mayoría independentista que ocupa el gobierno de la Generalitat". El líder de los socialistas catalanes ha hecho hincapié en que su partido "no participará ni prestará apoyo a ningún tipo de iniciativa que apueste por la independencia o por desconocer los mecanismos de reforma de la ley, el Estatuto o la Constitución".

Así las cosas, ha descartado de plano uno de los 46 puntos de negociación que ha planteado la Generalitat a La Moncloa: el reférendum, que, ha dicho, es innegociable y, además, cree que no se va a celebrar. Y ha explicado que, del resto, hay 40 o 41 sobre las que hay "posibilidad de acuerdo" y otras "cuatro o cinco" que plantean "dificultades".

"El referéndum sobre la independencia no cabe", ha remachado, para después apuntar que, si continúan con sus planes, "en el más chusco de los casos se producirá una repetición de la consulta del 9-N", que ya no tuvo "efecto alguno porque era ilegal y la mitad de los catalanes no participaron. "Le pedimos al Gobierno de Cataluña que cumpla la ley yo no repita errores", ha dicho.

Dicho esto, ha asegurado que el PSC tiene "una relación fluida" con el presidente Puigdemont, aunque no está "de acuerdo en su planteamiento, en sus maneras y en cómo están abordando la cuestión en estos momentos", y otra "doble interlocución" con el Gobierno central, desde el PSOE y desde el PSC, con el Ejecutivo en Cataluña. "Nosotros hablamos con todos", ha dicho.