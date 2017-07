Iceta no contempla romper el pacto de gobierno con Colau por el 1-O

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no contempla que el referéndum anunciado para el 1 de octubre afecte al pacto de gobierno de los socialistas con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque está convencido de que la líder de los comunes no hará nada ilegal.

En una entrevista con Europa Press, destaca que "es obvio que no se están dando las garantías propias de un referéndum" en la consulta anunciada por el Govern, y recuerda que ni siquiera se ha convocado oficialmente ni se ha registrado la ley que debe ampararla.

"¿Cómo se les puede pedir que se pronuncien sobre una cosa que no existe?", se pregunta, extendiendo la cuestión al resto de partidos que no comparten la hoja de ruta de JxSí y la CUP.

Puntualiza que la consulta "no es un referéndum, es un simulacro" que no puede celebrarse porque es ilegal, y considera que se está intentando responsabilizar a ayuntamientos y culpar al resto de partidos para no asumir un fracaso. "Con el referéndum intentan crear problemas en otros partidos, como se ve con los comunes y en la insistencia sobre qué harán", dijo. También aprecia presión a los alcaldes socialistas, lo que hace pensar si el objetivo real de este proceso es la independencia o el intento de dominar la agenda política, considera.

Iceta cree que lo único que podría haber el 1-O es una nueva consulta participativa como la del 9 de noviembre de 2014, pero en aquél entonces ni el Ayuntamiento de Barcelona ni ningún otro tuvo que colaborar porque era una movilización ciudadana y no una votación vinculante: "Ahora pasaría lo mismo".

Por ello, no cree que se rompan pactos municipales como el de Barcelona y el de Girona, donde el PSC comparte gobierno con el PDeCAT, y recuerda que todos estos acuerdos se hicieron en clave local y buscando el beneficio de los ciudadanos. "Nos ponemos de acuerdo en un plan de actuación municipal, pero en las cuestiones que tienen que ver con debates de política catalana, cada partido mantiene su autonomía y libertad", como se evidenció la semana pasada en el Ayuntamiento de Barcelona ante una moción del PP contra el 1-O, que el PSC apoyó y los comunes rechazaron.

Iceta cree que el Govern se quedará sin horizonte político tras el 1-O y que lo más sensato sería convocar elecciones autonómicas, un escenario en el que ERC sale como fuerza favorita en las encuestas pero no con la suficiente fuerza como para gobernar en solitario.

El PSC se ofrece como partido para ayudar al futuro Govern desde dentro y desde fuera, pero avisa de que sólo pactará "con aquéllos que quieran llegar a acuerdos con las instituciones españolas y trabajar por una mejor financiación, autogobierno y reconocimiento de la plurinacionalidad" de España.

Con ERC pactaría si recuperara el espíritu del Estatut y del tripartito, pero duda de que los republicanos estén "en condiciones de renunciar a la independencia".

También constata que no hay cargos de ERC inhabilitados ni enjuiciados por el proceso soberanista y que el PDeCAT es el único partido damnificado en los tribunales: "Les está cogiendo un cierto complejo de Los diez negritos. Mas, Ortega, Rigau, Homs... Ya llevan unos cuantos y todos son del PDeCAT".

"Se insinúa que el PDeCAT es el blando -en relación a ERC-. Los otros se llenan la boca, pero quien está pagando los platos rotos hasta ahora es el PDeCAT", añade.