Iceta admite que los socialistas no han cubierto las expectativas

El candidato del PSC en las elecciones de este jueves, Miquel Iceta, ha constatado que los resultados electorales indican que los independentistas han logrado una mayoría de escaños y que con ella pueden gobernar, si bien ha señalado que el retroceso en votos indica que "deben descartar de forma rotunda la vía unilateral".

Lo ha dicho en comparecencia ante los medios para valorar los resultados del PSC, que ha aumentado su representación en el Parlament de 16 a 17 diputados. En las elecciones de 2015, el PSC obtuvo un total de 523.283 votos, el 12,72% del total de los válidos, cifra inferior a los 524.707 votos de 2012, el 14,43%.

Los socialistas catalanes no mejoran desde 1999 los resultados en votos y escaños en unas elecciones respecto a los comicios anteriores desde 1999, por lo que los datos de este jueves son los mejores de los últimos 18 años.

Iceta ha celebrado este hecho, pero ha admitido que "no es el resultado perseguido: no hemos logrado evitar la mayoría independentista ni ser el centro de la alternativa". Ha felicitado a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, por su victoria en votos y escaños, y ha constatado que la mayoría independentista ha perdido apoyos: "Otra vez no han alcanzado la mayoría de votos emitidos, eso hay que recordarlo y es lo que debería marcar la legislatura".

Y ha señalado que la mayoría que han logrado los independentistas les habilita para investir un presidente y formar un Govern "que debe actuar en el marco de la legalidad constitucional y estatutaria vigente".

Asimismo, ha defendido que un nuevo gobierno soberanista "debe descartar de forma rotunda la vía unilateral, que tanto ha perjudicado al país" y sus ciudadanos.

Iceta ha insistido en que, a su juicio, "la solución no está ni en el independentismo ni en el inmovilismo" que representa Cs, sino que debe avanzarse hacia una solución acordada que dé más autogobierno y mejore la financiación.

Por ello, ha emplazado al nuevo Govern y al Gobierno central "a dialogar dentro del marco de la ley y que sean conscientes de que, a través de las adecuadas mayorías y procedimientos, las leyes pueden cambiarse".Iceta ha puesto su grupo a disposición del resto de grupos parlamentarios para "poner en marcha el Parlament y potenciar el diálogo para solucionar el problema".

Ha confiado en que esa solución se encuentre a corto plazo y "que no caiga sobre las espaldas" de los ciudadanos los agravios que puedan derivarse del proceso hasta lograrla.