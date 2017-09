Iceta llama a no participar el 1-O, un "montaje" que divide a los catalanes

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha llamado este domingo a no participar en el 1-O porque es un "montaje" y un "simulacro" que, además, divide a los catalanes por la "mitad", y ha advertido al PP de que la aplicación de la ley no es suficiente por lo que ha apelado al diálogo "poniendo el contador a cero".

Iceta ha participado junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la tradicional fiesta de la rosa que los socialistas catalanes celebran cada año en Gavà (Barcelona) a la que han asistido centenares de militantes y simpatizantes.

Durante su intervención en el acto, Iceta ha considerado que el referéndum que ha convocado el Govern y que ha suspendido el Tribunal Constitucional es un "montaje" para los independentistas y organizado por independentistas, una suerte de simulacro con el que "quieren contarse", pero que además "divide" a la sociedad catalana por la "mitad".

"Sólo pueden ganar si engañan a muchos. No hay que ir, así no, con nosotros no", ha clamado el primer secretario de los socialistas catalanes y, en este contexto, le ha dicho a los independentistas: "Basta de dividir, de enfrentar y de engañar".

Iceta ha apelado al diálogo para resolver un problema que es "político", más allá de la aplicación sólo de la ley, "poniendo el contador a cero" y "estando dispuestos a ceder".

"Envías una carta -la de Carles Puigdemont, Carme Forcadell y Ada Colau al Rey y al presidente del Gobierno- pidiendo diálogo, mientras te empecinas en seguir con un referéndum ilegal. Si quieres dialogar, hay que poner el contador a cero y estar dispuesto a ceder, que el otro también puede tener una parte de razón. Pero, lamentablemente, esto no lo no veo ni en el PP ni en los independentistas", ha dicho.

Iceta ha acusado al Govern, a Junts pel Si y a la CUP de "romper" el Estado de derecho, y les ha advertido de que en esta cuestión encontrarán al PSC "enfrente, no equidistantes, enfrente".

El líder del PSC ha recordado que el referéndum soberanista es "ilegal", y así ha replicado a los independentistas que los socialistas no participarán en esta convocatoria porque "precisamente, somos demócratas. Que no nos acusen", ha enfatizado".

Pero también ha vertido críticas hacia el Gobierno del PP, que es "parte del problema" de Cataluña y, ahora, pretende que los jueces y los fiscales "le resuelvan un problema" que debe abordarse también desde la política.

"Es lógico que los jueces y los fiscales intenten evitar un referéndum ilegal, pero con esto no es suficiente. El 2 de octubre tendremos el mismo problema, más los añadidos por falta de diálogo y el empecinamiento de algunos de saltarse ley", ha opinado. No obstante, Iceta ha reivindicado que hay que "preservar" la libertad de expresión, porque en democracia "caben todas las ideas".

Previamente, la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, ha denunciado que la situación política en Cataluña es "intolerable" e "inadmisible", y ha reclamado "propuestas, alternativas y salidas" como las que plantea a su juicio el PSOE y el PSC.

En el mismo acto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, en Cataluña, "hará lo que tenga que hacer" porque no ha hecho lo que debía, "que es hablar, dialogar y encontrar una solución política". En su intervención, Sánchez ha respondido así a las declaraciones del jefe del Ejecutivo del pasado viernes, cuando advirtió en Barcelona a los independentistas: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar".

Sánchez ha asegurado al presidente que "si da ese paso y construye una solución política" contará con el apoyo "sincero y leal del PSOE". También ha enviado un mensaje de apoyo explícito a los alcaldes del PSC, a quienes ha dicho: "Resistid en defensa de la legalidad a los insultos y cocciones, estáis soportando una campaña de presión y acoso".

El líder del PSOE también se ha dirigido a los independentistas catalanes, a quienes ha asegurado que "dividir Cataluña no es quererla. Como defender la unidad de España no es confrontar territorios para ganar elecciones".

"Unos y otros", ha dicho, lanzaron el boomerang para obtener unos réditos electorales y ahora "ese boomerang vuelve a toda la sociedad, no sólo a ellos, con enorme dureza".

"Que nos dejen tranquilos a los alcaldes", ha concluido la alcaldesa de Gavà, en alusión a las presiones que denuncian los ediles socialistas por su negativa a colaborar con el 1-O.