Iceta propone un 'Govern' de reconciliación y afirma estar dispuesto "a ceder"

Rivera no ve "justo" que Sánchez descarte pactar con C's

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha afeado este viernes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su negativa a llegar a un acuerdo que haga a Inés Arrimadas presidenta de la Generalitat de Cataluña si la formación naranja fuera la lista más votada entre los partidos constitucionalistas tras el 21-D, y se ha quejado de que no es "justo".

"No me parece justo que puedas incorporar gente de Unió en tus listas y no llegar a un acuerdo con Ciudadanos", ha reprochado a Sánchez en una entrevista en Antena 3. No obstante, Rivera ha afirmado que no sabe si, con esas declaraciones, Sánchez ha hecho un "favor o flaco favor" a Iceta: "Ya sabemos dónde está el voto útil", ha aclarado en referencia a su partido.

A este respecto, Rivera ha subrayado que "si votar a Iceta no garantiza una mayoría que no sea separatista", el electorado del PSOE que no sea separatista no votará su lista, sino a la que lidera Arrimadas, y ha reiterado que "cada voto que vaya a Ciudadanos va a ir a parar el procés". "Sánchez nos ha despejado la incógnita y se lo agradezco", ha ironizado.

Además, el líder de Cs ha recordado que Iceta ya formó un tripartito con ERC en anteriores ocasiones por lo que, según ha explicado, no le cree cuando dice que no apoyará ni al vicepresidente de la Generalitat cesado Oriol Junqueras ni a la secretaria general de ERC, Marta Rovira: "Eso dijeron del segundo tripartito y volvieron a hacerlo", ha recordado, y ha añadido: "Todo el mundo asume que no son de fiar".

En este sentido, ha destacado la coherencia de su candidata a la presidencia de Cataluña y su capacidad de "crear consenso": "Es de centro, por tanto puede llegar a acuerdos con la izquierda y con la derecha", ha argumentado.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, esgrime la falta de un "proyecto claro" de C's y su falta de experiencia de gestión para justificar que el PSC no vaya a apoyar una investidura de la candidata de Arrimadas, tras el 21-D.

"La derecha en Cataluña, en este caso Ciudadanos como fuerza más comentada, lo único que trata es de vencer al independentismo sin un proyecto claro para Cataluña y desde ninguna experiencia de gestión ni de comprensión del hecho singular catalán", ha señalado en una entrevista en RNE.

Así se ha manifestado Ábalos después de que este jueves el líder socialista, Pedro Sánchez, descartase el apoyo del PSC a ninguna formación ni candidato que "abrace el secesionismo" y "la quiebra del orden constitucional y estatutario" así como a opciones políticas "de derechas". En este sentido, Sánchez definió a Ciudadanos como "la media naranja del PP".

"Lo que es absurdo es que se nos plantee a quién vamos a apoyar y no al revés", ha aseverado el secretario de Organización del PSOE, que ha defendido la necesidad de "un planteamiento político innovador" que facilite el "reencuentro" y "los espacios comunes" para "recomponer" a la sociedad catalana en vez fomentar el "enfrentamiento".