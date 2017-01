Idoia Mendia: "Hay ganas de que haya más de un candidato en el PSOE"

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha asegurado que en las conversaciones con la militancia sobre la crisis del PSOE "se palpa que hay ganas de que haya más de un candidato (a la secretaría general) y seguramente lo habrá".

Mendia ha sostenido que la "unidad" en el PSOE no pasa por la presentación de un único candidato en las primarias para la secretaría general, sino que se debe conseguir después, en el congreso federal, con una ejecutiva que integre "a todo el mundo" y con la "lealtad" de todos hacia la dirección que se elija.

La líder del PSE-EE, federación que apoyó a Pedro Sánchez hasta el comité federal de octubre en el que dimitió, ve ahora "muy prematuro" pronunciarse sobre el respaldo a posibles candidatos y ha recalcado que los socialistas vascos han sido "siempre, en todo momento, leales con el líder" que tenga el PSOE en cada momento.

Sobre su antecesor en el PSE-EE, Patxi López, ha señalado que no sabe si "va a dar el paso" de presentarse a las primarias del PSOE. "No me ha comentado nada, hay muchas personas muy preparadas para poder liderar el PSOE y Patxi es una de ellas". "Lo importante para los socialistas vascos es el proyecto que lleven esas personas que den un paso al frente", ha apuntado sin pronunciarse por ninguno de los candidatos que se manejan, incluida Susana Díaz.

Mendia ha asegurado que "siempre ha mantenido una relación fluida" y se lleva "lo suficientemente bien" con la Gestora que preside Javier Fernández como para solucionar el "día a día" del partido, aunque critique que se pueda posponer la celebración del congreso federal hasta junio -ya ha reiterado que lo prefiere cuanto antes- y que la Gestora esté tomando acuerdos "de muchísimo calado" con el PP, como el techo de gasto o la hipotética negociación de los Presupuestos. "Son decisiones que debería tomar un líder salido de unas primarias y una dirección salida de un congreso", ha subrayado.

Mendia ha insistido en la lealtad: "la solución a la crisis que vive el PSOE sólo puede venir de la votación de los militantes en unas primarias y de un congreso donde salga una ejecutiva de unidad y, sobre todo, de lealtad". Ha lamentado que el PSOE "lleva ya cinco años muy largos en los que no se ha vivido esa lealtad interna hacia la ejecutiva federal y este 39 Congreso tiene que ser el congreso del que salgamos unidos, que no uniformes".

Sobre la relación con el diputado guipuzcoano Odón Elorza, ha negado que haya discrepancias de fondo entre la dirección del PSE-EE y él, aunque "evidentemente se saltó" la decisión del comité federal, luego asumida por la ejecutiva del PSE-EE de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. "Es un diputado que emite sus opiniones, que han sido muy variadas en los últimos meses, y él ahora defiende esa posición" sobre el no a Rajoy y el apoyo a Sánchez para que sea candidato a secretario general, ha dicho.

En cuanto a la relación orgánica entre el PSOE y el PSC, Mendia ha sostenido que debe ser "la misma que han mantenido hasta ahora" porque "como decía Miquel Iceta, si el PSC no cabe en el PSOE es que Cataluña tampoco cabe en España y esa no es la apuesta de los socialistas, que apostamos por un proyecto común y que Cataluña quepa en España".