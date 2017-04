Iglesias corrige a Colau: "La consulta debe tener consecuencias jurídicas"

Las palabras de Ada Colau a la cadena de televisión Al Jazzeera el pasado domingo siguen levantando reacciones, y no únicamente en el flanco independentista. Pablo Iglesias, líder de Podemos y aliado natural de la alcaldesa de Barcelona, ha corregido a Colau. Está afirmó que si ganara el sí en el referéndum, "eso no quiere decir que se declare la independencia", mientras Iglesias terció en el debate apuntando que esa consulta "tendrá que expresar la voluntad de los catalanes y si la mayoría va en una dirección concreta, se tendrá que respetar".

El secretario general de Podemos dijo que la regidora y él coinciden en que creen que en Cataluña debe haber un referéndum y que éste debe "tener consecuencias jurídicas". "En eso pensamos igual Ada y yo", dijo en La Sexta. Para Iglesias, "no hay que hablar de referéndum de independencia", sino sólo "de referéndum", porque algunos defenderán "la independencia y otros otra cosa"; cree que muchos catalanes quieren votar pero para quedarse en España con otra relación jurídica.

El PDeCAT confirma que Junts pel Sí es un "artefacto excepcional" que acabará disuelto

Así, subrayó que no comparte que la consulta sea estrictamente sobre la independencia, sino sobre la relación jurídica. "Ese referéndum tendrá que expresar la voluntad de los catalanes y si la voluntad va en una dirección se tendrá que respetar", advirtió.

Por otro lado, la CUP, muleta necesaria en el Gobierno catalán, apretó ayer más las tuercas a JxSí. La presidenta de su grupo parlamentario, Mireia Boya, avisó ayer el Govern y a los comunes de que "no aceptará nunca" una pregunta del referéndum que lleve a repetir la consulta del 9-N de 2014. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Boya salió al paso de las declaraciones de la consellera de la Presidencia, Neus Munté, en las que abogó por acordar la pregunta del referéndum con el nuevo partido de los comunes promovido por Ada Colau.

"La idea de negociar la pregunta con los comunes nos inquieta. La pregunta la hemos de negociar entre todos. Ya está bien que ellos estén, pero nosotros no aceptaremos nunca algo que no sea una pregunta clara sobre la independencia de Cataluña con una respuesta binaria de sí o no", ha recalcado. Para Boya, "cualquier otra estrategia que nos lleve a otro 9-N no lo aceptaremos de ninguna de las maneras", en alusión a la pregunta de la consulta de 2014, en la que primero se planteaba: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso afirmativo, había que responder a otra cuestión: "¿Quiere que este Estado sea independiente?".

Entretanto, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, descartó que en unas hipotéticas nuevas elecciones en Cataluña se reedite la coalición JxSí: "ERC ya ha dicho que no y dos no bailan si uno no quiere". "Nosotros tampoco somos partidarios de ello, porque sería asumir que el procés no irá bien o que hace falta más tiempo", aseguró en El Punt Avui. JxSí es "un artefacto excepcional" para el momento político actual pero no tiene viabilidad futura, y ha añadido que ve a ERC muy cómoda con la CUP y los comunes.

Mientras, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, auguró ayer que en una consulta "ganaría claramente el sí" a la independencia y, por eso, hay quienes "no lo quieren acordar".