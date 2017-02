"Iglesias y Errejón han convertido a sus seguidores en 'hooligans"

-¿Es posible implantar su modelo de participación ciudadana en el Parlamento?

-Sí. Todo está basado en especificaciones técnicas existentes. Sólo hace falta que abran la web del Congreso de los Diputados. Los ciudadanos que forman parte del censo electoral, con su firma electronica, podrían votar igual que los diputados.

-¿Qué hacemos con los políticos?

-Siguen trabajando, pero en el momento de la decisión los ciudadanos podrán actuar. Los políticos tendrán que tener más cuidados porque los votantes entrarán cuando hagan cosas contra ellos. Y probablemente voten no. Ese sistema obliga a los representantes a subir el nivel, a trabajar para todos y a llegar a acuerdos para que la gente no los pare.

-¿Cómo piensa convencer al resto de partidos para hacer esto?

-No hace falta. Sólo hay que modificar el reglamento del Congreso y, en todo caso, hacer una Ley Orgánica del derecho de voto para desarrollar el artículo 23 de la Constitución que dice que los ciudadanos pueden participar directa o indirectamente en política. Si ponemos eso en el centro del debate. ¿Le vamos a decir a la gente que no pude votar? El soberano es el pueblo, no nosotros.

-Pero el año pasado se habló de que los ciudadanos estaban saturados de votar.

-Claro. Es que es verdad. Es un coñazo aguantar políticos y las campañas. Pero en realidad no votan, eligen a sus representantes. A lo mejor, con este sistema, se instaura una cultura democrática y los ciudadanos entran a votar incluso en los Presupuestos. Con 10.000 millones en educación y 70.000 en defensa no salen.

-¿Por qué lanza su idea?

-En 2008 descubro que el Parlamento valenciano instauró el voto por internet. Me doy cuenta de que tenemos representantes porque no cabemos todos en la habitación donde se vota, pero ya no hace falta. Me pasé dos años estudiando legislación y veo que es posible sociológicamente, jurídicamente y técnicamente. Me involucré en el 15-M, en la creación del Partido X y me contrataron después para la querella por el caso Bankia. Cuando sale Podemos yo conocía a mucha gente y contaron conmigo.

-Y dos años después vuelve a la idea que se le ocurrió 2008.

-Ahora estoy encima del escenario. Esto es un altavoz, pero nunca he dejado de pedirlo. Keynes decía que aquí no iba a cambiar nada hasta que los pobres tuvieran el poder. Keynes, no Marx.

-¿Es optimista al respecto?

-Yo estoy en el Parlamento andaluz con el compromiso de Podemos de poder impulsar esto.

-¿Por qué está en ninguna de las corrientes del partido?

-Porque creo en las ideas y no en las ideologías. Y mis propuestas están calando. Un 40% de mi documento estaba en la candidatura de Teresa Rodríguez para la Asamblea Andaluza. Por eso no estoy con ninguna corriente.

-¿Por qué Pablo Iglesias no ha querido debatir con usted?

-Funcionan con eslóganes y conmigo no se puede debatir con eslóganes. En Madrid pueden pensar que soy un friki de provincias, si ven mis intervenciones, los que pueden quedar como un friki son ellos. Yo no planteo la línea política de Podemos como una carta a los Reyes Magos. Ellos saben lo que quieren pero yo digo cómo se consigue. Conmigo debatir es muy jodido porque vengo de trabajar muchos años con todo, no de estar en la universidad.

-¿Cómo explica la virulencia del debate entre Iglesias y Errejón?

-No debería haberse permitido nunca porque han convertido a sus seguidores en hooligans y ahora mismo hay dos hinchadas en vez de un debate de ideas. ¿Cuáles son las ideas que están debatiendo Íñigo y Pablo? El problema está en Madrid. Eso no es Podemos. Yo hice mi documento después de leer los suyos y ver que no incluían cómo conseguir sus metas.

-¿Qué ha cambiado en Podemos?

-Eran aire fresco y de pronto han cerrado las ventanas. Quizás no se han rodeado de técnicos como hicimos Andalucía. Aquí revolucionamos el Parlamento y son los partidos tradicionales los que están incómodos. El PSOE hace la política que le marcamos. Tumban nuestras leyes y sacan una igual en el Consejo de Gobierno.

-El debate de calle o institución.

-La calle tiene que entrar en la institución y que se combinen las dos. La gente vino a Podemos porque vio a Teresa Rodríguez, a pie de calle, y a mí, un tío con corbata.