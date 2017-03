Iglesias dice que al Gobierno "se la bufa" el Congreso y Rajoy le pide respeto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió ayer al Parlamento que respete las funciones del Ejecutivo después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijera ante el pleno que al presidente "se la bufa" el informe de los letrados del Congreso que aconseja un uso restrictivo de la capacidad de veto.

Iglesias preguntó ayer al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso sobre las funciones que, a su juicio, cumple la capacidad de veto que ostenta el Ejecutivo para frenar iniciativas parlamentarias que alteren los Presupuestos.

El secretario general de Podemos le recordó ese informe de los letrados de la Cámara Baja que recomienda no abusar de esa potestad y, sin esperar a la respuesta de Rajoy, vaticinó ya cuál era la contestación que esperaba del jefe del Ejecutivo.

Según Iglesias, a Rajoy se "la trae sin cuidado" ese informe, por lo que consideró previsible que su respuesta fuera "me importa un comino, me importa un pimiento, ..., un huevo, un rábano o hasta un pepino", dijo.

Y no se quedó ahí pronosticando posibles contestaciones de Rajoy, entre las que barajó también expresiones como "me la trae floja, me la suda, me la pela, me la refanfinfla o me la bufa".

Esa última expresión es la que Iglesias cree más acorde con el presidente: "A usted se la bufa el informe, lo importante ya lo tiene atado y son los Presupuestos que tendrá con apoyo de Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y un diputado socialista de Nueva Canarias. Se la bufa a usted el informe de los letrados", insistió.

Rajoy pasó por alto esas expresiones de Iglesias, pero no su alusión a los presupuestos e irónicamente celebró que el líder de Podemos diera esa "primicia" sobre los apoyos conseguidos para las cuentas generales del Estado. "Espero que todos los citados tomen buena nota y hagan caso", aseguró.

El presidente recordó a Iglesias que, igual que el Gobierno respeta al Parlamento, el Congreso también debe respetar al Ejecutivo y, por tanto, la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas parlamentarias siempre que supongan un aumento de créditos o disminución de ingresos.

Por otra parte, varios representantes del grupo parlamentario de Unidos Podemos mantuvieron ayer una reunión con los familiares de los nueve jóvenes imputados tras la agresión a los guardias civiles de Alsasua por delitos de terrorismo. El juez Juan Pedro Yllanes y el guardia civil Juan Antonio Delgado, ambos diputados de la formación morada, no firmaron el manifiesto de su grupo parlamentario en solidaridad con los nueve jóvenes imputados.

Iglesias dijo que está con los guardias civiles que fueron víctimas de la agresión pero pidió "proporcionalidad" y que no se considere un delito de terrorismo.

Unión del Pueblo Navarro (UPN), el PP y Ciudadanos criticaron en sendos comunicados la reunión con familiares de los imputados. "Se les llena la boca denunciando la violencia contra las mujeres y, sin embargo, no tienen reparo en posicionarse junto a quienes no solo agredieron a dos guardias civiles, sino que también agredieron a dos mujeres, demostrando, de nuevo, la incoherencia de Podemos", destacaron los regionalistas navarros.