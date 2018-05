Iglesias y Montero someterán sus cargos a la decisión de las bases de Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria, Irene Montero, han anunciado hoy que someterán sus cargos y su continuidad como diputados a la decisión de los inscritos, tras la polémica suscitada por la compra de un chalet.

Iglesias y Montero han comparecido este sábado en una rueda de prensa, en la que han señalado que consideran que se ha abierto un debate sobre su credibilidad y que se han traspasado "todos los límites posibles de la intimidad".

"¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de Podemos?", será la pregunta a la que podrán responder las bases de la formación morada.

"Les toca a ellos decidir si somos dignos de seguir", ha dicho Pablo Iglesias, que ha añadido: "Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos".

Antes de la rueda de prensa, Podemos había enviado a sus inscritos un correo electrónico en el que denuncia una campaña de "acoso y destrucción reputacional" a raíz de las informaciones sobre la compra del chalet.

"No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que hemos hecho a Irene Montero y a Pablo iglesias y el siguiente puedes ser tú", señala en forma irónica el mensaje titulado "No te metas en política, primer aviso"

La decisión de Iglesias y Montero, que en otoño serán padres de mellizos, se produce después de que se hiciera pública la compra de una casa unifamiliar en la sierra norte de Madrid y la hipoteca de 540.000 euros que habían solicitado al 50 por ciento para pagarla.

La difusión de esta noticia, acompañada de los fotos internas y externas de la vivienda, dio paso a un gran debate, plagado de críticas, en los medios y en la calle sobre si era coherente con sus planteamientos políticos la decisión adoptada.