Iglesias ve "estabilidad" en el Gobierno y descarta elecciones si no "cambian cosas" en el PSOE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este sábado que, pese a la derrota del Gobierno en el intento de aprobar el decreto por el que acababa con el monopolio en el sector de la estiba, "no es optimista" acerca de la posibilidad de que se produzcan nuevas elecciones porque cree que "el gobierno del PP es un gobierno que se sostiene con cierta estabilidad por parte del PSOE y de C's".

"Ojalá eso cambie, ojalá cambien cosas en el futuro en el PSOE y nos podamos entender con ellos. Hoy por hoy, están en el lado del PP, del lado de la restauración y del lado de la trama", ha manifestado Iglesias ante los medios.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que la no validación del decreto por parte de la Cámara Baja es "una gran victoria" y cree positivo que "el PSOE no se haya atrevido a votar una vez más junto al PP".

De cara a la situación de la estiba y las sanciones impuestas por la UE, Iglesias reconoce que es momento de "negociar" y recomienda al Ejecutivo "más humildad" para abordar las conversaciones con los representantes de los estibadores, un "sector estratégico", según ha indicado.

En cuanto a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, cree que el PP logrará sacarlos adelante con el apoyo de Ciudadanos, del PNV y con un diputado "prestado" por el PSOE.

"Sospecho que ya hay una jugada encima de la mesa que es que uno de los diputados, aparentemente independiente del PSOE de Nueva Canarias ya ha mostrado su voluntad para la negociación y parece que el PNV está negociando con el PP. Por lo cual parece que el PSOE finalmente podrá prestar en última instancia uno de sus diputados para permitir que el PP siga gobernando. Sospecho que lo tienen atado y bien atado", ha indicado.

Iglesias se ha reunido este sábado en la Universidad Complutense con otros 22 miembros del partido que forman el grupo de trabajo Rumbo 2020, entre los que figuran Íñigo Errejón, Irene Montero, Pablo Echenique, Miguel Urbán, Carolina Bescansa o Juan Carlos Monedero.

El objetivo del encuentro, según ha explicado antes de entrar en la reunión, es "ir elaborando propuestas más concretas" de cara al programa político con el que el partido pretende concurrir a las próximas elecciones, con el objetivo de llegar al Gobierno del Estado en 2020.

"Para nosotros también es estratégico 2019, cuando queremos ampliar nuestro peso en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Eso implica un desarrollo de una batería de políticas que sirvan para desmantelar la trama que parasita la sociedad y las instituciones para ponerlas de una vez al servicio del pueblo".

Tramas y puertas giratorias

En este sentido, ha invitado al encuentro al sociólogo Rubén Juste, para que presente los resultados de una investigación académica en la que propone las nociones de "trama" y las puertas giratorias como los mecanismos determinantes de la corrupción política y económica en España.

"Trama es la palabra que explica las redes de poder mafiosas que creó Esperanza Aguirre en Madrid y que continúa Cristina Cifuentes o que desarrolló el PP en la Comunidad Valenciana, o todo el entramado creado por José María Aznar para entregar el poder y el dinero a sus amigos", ha señalado Iglesias.

El líder de Podemos ha hecho hincapié en varias ocasiones en lo "vergonzoso" de que exministros y expresidentes de Gobierno ocupen puestos en consejos de administración de importantes empresas, una vergüenza que, según ha asegurado, comparten algunos miembros del PP y del PSOE en el Parlamento.

"Eso significa que esas empresas estratégicas que en muchos casos tienen que proveer derechos, no solamente mercancía, se pueden permitir comprarse a ex ministros y ex presidentes. Es una vergüenza que alguien, por el hecho de ser ex ministro o ex presidente, pueda vender sus contactos y su influencia política para que una gran empresa haga dinero. Muchas de esas empresas tienen que someterse a que los servicios que prestan son servicios que garantizan derechos de los ciudadanos", ha subrayado Iglesias.