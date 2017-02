Iglesias se plantearía dejar el escaño si dimitiera

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón siguen aumentando su distancia en la cuenta atrás para Vistalegre II y ayer, incluso, el secretario general de Podemos dobló su apuesta anunciando que no descarta renunciar a su escaño si pierden su proyecto y su equipo, y dimite como secretario general.

Una situación, en cualquier caso, que cree que no va a producirse porque confía en conseguir una mayoría lo suficientemente amplia para que el resultado sea "inequívoco". "La moneda no puede caer de canto", indicó.

El número dos de Podemos, por su parte, no da crédito aún a los avisos de Iglesias y piensa que éste aceptará continuar como secretario general si la mayoría de los inscritos votan su continuidad en la Asamblea Ciudadana de este fin de semana, aunque rechacen su proyecto. Errejón, que no compite por la Secretaría General, aunque presenta su propia candidatura a la dirección y sus propios documentos políticos y organizativos, se mostró ayer convencido de que "va a prevalecer la responsabilidad" e insistió en la necesidad de que la Asamblea no se plantee como un plebiscito y "un todo o nada".

"No se tiene por qué elegir en un divorcio", subrayó Errejón para añadir que una formación que representa a cinco millones de votantes "no se puede jugar sus procesos a cara y cruz".

Sin embargo, Pablo Iglesias tiene claro que, si no gana en Vistalegre II, pondrá todos su cargos a disposición del partido.

"Si colectivamente los compañeros entienden que no tiene sentido una presencia que pueda hacer sombra a nuevos liderazgos que emerjan en Podemos, no tendría ningún tipo de problema", dijo ayer en los pasillos del Congreso.

"Todos mis cargos, a disposición de la organización como no podía ser de otra manera. En Podemos nadie puede estar atado al sillón, y yo el primero que no debe estarlo", insistió.

Entre tanto, prosiguen las votaciones de los inscritos, que concluirán el sábado a las 20,00 horas, mientras se celebra el cónclave de Podemos. Ya ha participado una cuarta parte, más de 100.000 de los 450.000 inscritos en la formación morada.