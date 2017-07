Iglesias respalda a Colau y defiende ahora que las instituciones faciliten el 1-O

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que las instituciones catalanas "tienen que facilitar por todos los medios" que una "movilización política legítima" como es, a su juicio, el referéndum independentista que prepara la Generalitat de Cataluña para el 1 de octubre, se pueda producir "con la mayor normalidad".

De este modo, Iglesias respaldó la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien el lunes afirmó que desde el Ayuntamiento de la ciudad condal se podrán todas las facilidades para que los ciudadanos puedan participar en la consulta independentista, "sea lo que sea, una movilización o un referéndum efectivo".

"Pensamos que el 1 de octubre es una movilización política legítima y, por tanto, las movilizaciones políticas se tienen que poder producir con la mayor normalidad y, lógicamente, a nuestro juicio las instituciones tienen que facilitar por todos los medios que una movilización política se pueda producir", defendió ayer Iglesias en declaraciones a los medios en el Congreso.

Además, el líder del partido morado aseguró que la posición de Podemos es la misma que la que defiende Colau y el portavoz de En Comú Podem en el Congreso y líder del nuevo partido catalán de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, que consiste en pedir un referéndum pactado, "con garantías y eficacia jurídica".

"Pensamos que lo que va ocurrir el 1-O es una movilización legítima pero no es el referéndum que nosotros queremos y por el que vamos a trabajar para que se produzca. En cualquier caso, saludamos que efectivamente las instituciones catalanas pongan todas las facilidades para que una movilización legítima se produzca", enfatizó.

Iglesias defendió que su postura no ha cambiado desde el viernes, cuando desaprobó la decisión del líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachin, de implicar a la organización catalana en la celebración del referéndum llamando a la participación. En aquel momento, Iglesias aseguró que, si él fuera catalán, no participaría en la consulta, dando a entender que, por ello, tampoco iban a promover la participación.

Según Iglesias, esa postura no es contradictoria con su convicción de que las instituciones catalanas, como el Ayuntamiento que dirige Colau, deben facilitar la consulta. "No ha cambiado absolutamente nada. A mi me preguntaron que haría yo. Independientemente de lo que haga uno, está el derecho a que se produzca una manifestación política", aclaró.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó ayer a Colau de que dar facilidades para el referéndum no debe conllevar dificultades a funcionarios.

En su intervención ante el plenario del grupo popular del Congreso, Saénz de Santamaría volvió a garantizar que ese referéndum independentista no se va a celebrar y lanzó un mensaje velado a Colau, al resaltar que las facilidades no deben ser "dificultades para los funcionarios".

En este línea, pidió a la Generalitat y a los ayuntamientos no someter a los empleados públicos a ningún tipo de tensión ni a tomar cualquier decisión que pueda suponerles intranquilidad.