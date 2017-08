Independentistas acusan al Gobierno de crear un escenario "de guerra" en Cataluña

Los partidos independentistas y En Comú Podem han coincidido en acusar hoy al Gobierno de crear en Cataluña un escenario de "excepcionalidad" y "guerra" amenazando con la suspensión de ayudas, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), advertencia que han llegado a tildar de "estúpida".

Así se han expresado en la Comisión de Hacienda del Congreso, los representantes de PDeCAT, ERC y En Comú Podem, grupos que habían solicitado la comparecencia extraordinaria del ministro Cristóbal Montoro, para explicar las medidas de control aprobadas por el Gobierno para evitar que la Generalitat destine partidas presupuestarias al referéndum.

Sobre ese asunto y ante las reiteradas afirmaciones de Montoro de que la Generalitat no ha destinado todavía ni un euro al referéndum, el diputado del PDeCAT, Antoni Postius, ha respondido que es porque aún no hay marco legal.

Pero ese marco legal, ha avanzado, sí existirá la próxima semana cuando el Parlament apruebe la ley del referéndum y la de Transitoriedad Jurídica.

Positus ha constatado que el Gobierno está instalado en la "ceguera política" y ha advertido de que por muchas medidas que adopten "nada impedirá que el 1 de octubre, votemos. Las urnas siempre son la solución, no son el problema".

No obstante, ha considerado que el Gobierno español aún está a tiempo de sentarse a negociar "y dejar de lado la política del miedo".

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha insistido en el escenario de "excepcionalidad" y "guerra" y ha ironizado con el hecho que el Ministerio de Hacienda y el propio ministro se hayan convertido en "policía judicial", asumiendo el cometido de garantizar una sentencia del Constitucional.

Para Domènech, estas amenazas son "estúpidas" y además una "irresponsabilidad política".

El portavoz de En Comú también ha acusado al Gobierno de falta de lealtad institucional y de poner "en crisis la esencia del Estado autonómico".

Por ERC, la diputada Ester Capella ha dicho que amenazar es propio de "mala gente" y, al final, no perjudican al Govern, "se perjudican ustedes".

Para Capella, las amenazas vertidas de suspender el FLA no se tratan de un anuncio inocuo, sino que busca generar incertidumbre a los proveedores.

La portavoz de los nacionalistas vascos, Idoia Sagastizábal, ha considerado que el FLA es un mecanismo de control por lo que "la intervención" por parte del Gobierno "es un hecho de facto" en las comunidades autónomas.

Ha indicado que las medidas adicionales que se piden a Cataluña no están basadas en criterios económicos, sino "para generar algo de miedo" en los funcionarios catalanes y ha abogado por el "diálogo entre diferentes".

El diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre ha precisado que si la Generalitat no acepta las condiciones del FLA "que no se acoja" y ha considerado que el Govern "tiene buena parte de responsabilidad" del déficit de la comunidad por, entre otros asuntos, financiar "proyectos ilegales", como el referéndum.

Se ha referido a que desde los independentistas se habla de que hay 400 millones de euros para financiar esa consulta, "lo que sería un delito".

Ha animado al ministro a que abunde en la prevención antes de desembolsar los fondos y se ha mostrado intranquilo porque sea Junqueras quien garantice que no se utilizan fondos públicos para el referéndum y que sea la Intervención General del Estado la que controle "efectivamente y allí" el gasto que se hace y en qué.

La portavoz del PSOE, Maritxell Batet, que ha recordado que los socialistas se opusieron al FLA, ha abogado por la revisión del sistema de financiación y ha agregado que el Gobierno ha aprovechado la crisis para recortar las competencias de las autonomías y hacer recortes en el Estado del bienestar.

Ha subrayado que, además, a Cataluña se le exigen más requisitos, lo que "dificulta el futuro diálogo por la situación de excepción y alimenta el victimismo y la imagen de un Estado malo".

Batet ha señalado que "de eso han vivido" los independentistas y el PP, de la confrontación entre el Gobierno y la Generalitat, "lo que responde muy bien a sus intereses electorales".

La portavoz del PP, Ana Madrazo, que ha dicho sentirse tranquilizada con las palabras de Montoro de que no se ha gastado un euro para el referéndum, se ha dirigido a los independentistas para decirles que "su sueño es una ficción, no cotiza en el mercado y para las agencias de calificación no existen".