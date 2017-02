El ex Jemad Julio Rodríguez afirma que la OTAN está "obsoleta"

El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y candidato de Podemos en las elecciones generales de 2016 por Zaragoza y Almería, Julio Rodríguez, manifestó ayer que la OTAN es una organización "obsoleta" y, aunque no es partidario de abandonarla, apuesta por organizar la seguridad de España "con los vecinos" europeos.

En un desayuno informativo en Zaragoza, Rodríguez señaló que "la OTAN le interesa a Estados Unidos", y recordó que las políticas del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, son un "claro ejemplo de militarismo".

El ex candidato de Podemos dijo que Trump es "un personaje peculiar", haciendo notar que unos "intereses económicos han favorecido su candidatura" y que ahora "hay alguien que se está beneficiando", aludiendo al lobby armamentista e industrial, aunque "ha sido elegido" en las elecciones. Animó a "no quedarse en su tuit de cada día" y criticó su "histrionismo".

El ex Jemad propugnó una Defensa europea, aunque reconoció que no va a ser "fácil", ya que para implementar una estrategia de seguridad "tiene que haber una unidad política", lo que no ve posible a corto plazo. A su juicio, "la UE es joven", tiene "sus altibajos" y "el objetivo tiene que seguir siendo la unidad política y de seguridad".

Así pues, Rodríguez apostó por "volver a dimensionar" las Fuerzas Armadas y defendió la "transparencia transversal" como eje de la gestión del Ejército para facilitar que los ciudadanos decidan el papel del mismo.

También ve necesario "discutir la estrategia de seguridad" con las ONG y con "gente que esté en contra de las Fuerzas Armadas" porque "el político tiene que estar respaldado por la ciudadanía". De este modo, llamó la atención sobre la necesidad de definir los recursos y alianzas que deberán fundamentar las funciones del Ejército. La "nueva dimensión" de las Fuerzas Armadas debe enfocarse "no tanto a los recursos humanos como los técnicos", señaló Rodríguez, sin concretar qué porcentaje del PIB debería destinarse a Defensa.