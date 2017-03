Jiménez espera que nadie en el PSOE esté tentado a deslegitimar las primarias

El portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha dicho este viernes que espera que nadie en el partido tenga la tentación de deslegitimar las primarias y ha subrayado que el debate entre candidatos para lo que debe servir es para fortalecer y unir el proyecto socialista.

En una entrevista en la Cadena Ser y a la pregunta de si teme que la discrepancia entre candidatos sobre financiación o censo acabe deslegitimando el proceso, Jiménez ha insistido en que confía en que "nadie tenga la tentación de hacer al partido un daño de ese calibre" y ha añadido que espera que "todo el mundo entienda" que este proceso tiene que unir al partido.

Jiménez no ha querido anticipar nada sobre la campaña para primarias y ha señalado que los compañeros que han dado un paso al frente todavía no son candidatos y no lo serán hasta que no reúnan los avales y, a partir de ahí, ha dicho, "espero que se produzcan unas primarias respetuosas, que sirvan para enriquecer el proyecto".

A la pregunta de si es posible pensar en una dirección integradora, Jiménez se ha mostrado convencido en que habrá "madurez y responsabilidad" y una vez que los militantes se pronuncien, confía en que prime la apuesta por la unidad y el partido salga lo más fortalecido posible.

Respecto al control de las cuentas y la polémica que se está generando, Jiménez ha comentado que el PSOE tiene la obligación de hacer cumplir la ley de control de la actividad financiera de los partidos políticos "y esa no es una cuestión que se pueda discutir".

Ha explicado que la ley establece cómo se tienen que regular los procesos de donación al partido que deberá ser a través de una cuenta única y exclusiva para esa materia, y las primarias están "bajo ese paraguas".

Jiménez ha insistido en que se cumplirá la ley y el proceso será "abierto y transparente" y cuando se traslade la información al Tribunal de Cuentas se hará sin ningún problema.

No obstante, ha reconocido que este es el primer proceso en el que "opera con toda su efectividad esta ley".

Sobre los candidatos, ha comentado que, esta semana, sí ha hablado con Susana Díaz ya que es el portavoz del grupo socialista en el Parlamento pero no de su candidatura ya que tiene la obligación de estar al margen de las decisiones y las estrategias de los compañeros que decidan dar un paso adelante.

Tampoco, ha dicho, ha hablado ni con Patxi López ni con Pedro Sánchez, "sólo con gente de su equipo".