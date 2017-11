Juncker, duro con Cataluña: "El nacionalismo es veneno"

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker, volvió a criticar con dureza el plan soberanista en Cataluña, mostró su "enorme preocupación" por la crisis que abrió en España e insistió en que la Unión Europea (UE) no reconocería nunca una república independiente catalana.

"Cataluña es una gran, una enorme preocupación. No me gusta la situación que ha provocado: es un desastre. En muchos sentidos", señaló en una entrevista publicada hoy por el diario "El País".

El proceso soberanista "ha enrarecido la atmósfera política, ha generado una fractura interna en la sociedad española, y en la catalana: crea problemas dentro de las familias, entre los amigos. Es triste. Esto nunca debería haber pasado".

El ex primer ministro luxemburgués se mostró a favor de la "Europa de las regiones" y de "respetar la identidad, la diferencia". "Pero eso no supone que vayamos a seguir a esas regiones en todas sus aventuras, que a veces son un tremendo error, más aún si se declara una independencia unilateral sobre la base de un referéndum sin garantías", dijo sobre la vía tomada por Cataluña.

"El nacionalismo es veneno", sentenció Juncker. "El Gobierno y la Generalitat pueden discutir el grado de autonomía, pero Europa es un club de naciones, y no acepto que las regiones vayan contra las naciones. Menos aún fuera de la ley".

La posición de Bruselas fue un aspecto clave en el proceso soberanista impulsado por el ya destituido Gobierno regional de Carles Puigdemont, que confiaba en el apoyo europeo ante el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre y la declaración independentista aprobada en el "Parlament" el 27 de octubre.

Juncker volvió a dejar claro el apoyo sin fisuras de la UE a Rajoy. "Como presidente de la Comisión, apoyo la postura del Gobierno español. ¿Y sabe por qué? Porque estoy a favor de quien respeta la ley. La UE está basada en el imperio de la ley, y lo que han hecho mis amigos catalanes es lo contrario: violar la ley".

Con respecto a Puigdemont, actualmente en Bruselas a la espera de su entrega a España en virtud de una orden europea de detención, Juncker le envió un mensaje sin medias tintas.

"Si alguna vez creyó que le apoyaríamos, debería desengañarse: no vamos a hacerlo. No hay un solo Gobierno en la Unión Europea que vaya a apoyar lo ocurrido en Cataluña tras el 1-O", sostuvo. "Las autoridades catalanas no deben subestimar el amplio respaldo que tiene Rajoy en toda Europa".