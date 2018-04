Junqueras, Sànchez y Cuixart, citados el 16 de abril por el juez para comunicarles el procesamiento por rebelión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado procés, ha citado para el próximo lunes 16 de abril, a las 10:00, al candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, al ex vicepresidente Oriol Junqueras, y al presidente de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, para comunicarles el procesamiento por el delito de rebelión.

En una providencia, el magistrado del alto tribunal también ha citado para los dos días siguientes a otros seis procesados que se encuentran en prisión provisional para recibirles declaración indagatoria, conforme a lo que acordó en el auto de procesamiento del pasado 23 de marzo.

El juez Llarena comenzará a informar de qué se les acusa con el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a ser presidente de la Generalitat Jordi Sànchez; con el líder de la asociación catalana Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos procesados por rebelión; y con el que fuera vicepresidente de la misma Oriol Junqueras, al que se le imputa el mismo delito y otro de malversación de caudales públicos.

Para ese mismo día y a la misma hora, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado al ex jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero; a su intendente Teresa Laplana; al ex director de los Mossos Pere Soler; y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, para comunicarles también sus procesamientos por los delitos de sedición y de organización criminal. Este último no es imputable a Laplana, si bien al mayor de la policía autonómica se le atribuyen dos de sedición.

El magistrado del Tribunal Supremo cita para el martes, día 17 de abril, también a las 10:00, a los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Raül Romeva (Exteriores), los tres procesados por rebelión y malversación. Un día después será el turno de Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo), acusados por los mismos delitos; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que sólo se le atribuye rebelión.

Los conocidos como los Jordis llevan en prisión desde el pasado 16 de octubre y Junqueras y Forn desde el 2 de noviembre de 2017. Los otros procesados antes mencionados volvieron a ser encarcelados el pasado 23 de marzo al considerar el juez que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los delitos por los que les procesó ese mismo día.

En dicha providencia, el juez señala que queda "pendiente de señalamiento" la citación de los otros 16 procesados en esta causa para realizar este mismo trámite. Se trata del expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Berlín (Alemania) pendiente de la decisión de la justicia alemana de si le extraditan a España; los exconsejeros Antoni Comín, Meritxel Serret, Lluís Puig, huidos en Bélgica; y Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia.

También están procesadas la número dos de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ambas huidas en Suiza; la también representante de los 'cupaire' Mireia Boya; los ex consejeros Carles Mundó, Meritxel Borrás y Santiago Vila; y los ex miembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.