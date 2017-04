Junqueras respalda una declaración unilateral de independencia si no hay referéndum

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que es posible que la Generalitat declare unilateralmente la independencia si el Gobierno central prohíbe la celebración del referéndum.

Lo ha dicho en el almuerzo-debate Moment Zero con el economista Xavier Sala i Martin, que ha defendido que, si el Estado no permite celebrar el referéndum, la Generalitat puede proclamar la independencia de manera unilateral teniendo en cuenta el resultado del único referéndum que pudo hacerse, en referencia al 9-N.

Junqueras ha respondido que esa posibilidad está en su programa electoral de las pasadas elecciones autonómicas, como cláusula de desbloqueo, y ha añadido: "Somos partidarios siempre de respetar los compromisos que tenemos".

En cualquier caso, ha apelado a la unidad institucional y a la movilización social -que ha calificado de imprescindibles- para "celebrar y ganar" el referéndum sobre la independencia de Catalunya, y ha afirmado no tener la percepción de que se hayan tirado los trastos a la cabeza entre partidos por la grabación filtrada del coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí.

Coordinación es fuerza

En el acto de Junqueras ha habido miembros de ERC, su partido, pero también del PDeCAT: en la mesa presidencial le ha acompañado el líder de JxSí en el Parlament, Jordi Turull; el presidente de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch; la presidenta del PDeCAT en Barcelona, Mercè Homs, y el eurodiputado Ramon Tremosa.

También han estado en esa mesa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los consellers Dolors Bassa y Raül Romeva; y además han acudido al acto el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y el secretario de Igualdad, Oriol Amorós.

El también líder de ERC ha apelado a la unidad del independentismo y ha añadido que "cualquier Estado tiene muchas más herramientas que el que no lo es, de carácter administrativo, judicial, mediático, comunicativo, de todo tipo".

"Nuestra fuerza pasa por la coordinación de todos, del Govern, la mayoría parlamentaria, el conjunto del ámbito institucional, el ámbito municipal y la movilización social", ha argumentado.

Aceptar el 'sí' y el 'no'

Ha agregado que "para llegar aquí han hecho falta muchos esfuerzos, y harán falta más porque llegarán momentos que serán seguro complejos", y la clave está en la unidad de acción y la capacidad de movilización social ante cada decisión del Govern y del Parlament, organismos que también deben decidir teniendo en cuenta la movilización social.

Ha insistido en que el Govern quiere que vote toda la ciudadanía, tanto si está a favor como en contra de la independencia, y que cuando el Gobierno central dice que no quiere que se vote está diciendo que no le interesa lo que piense o diga la gente: "Si gana el 'no', aceptaremos el resultado. Queremos escuchar la opinión de la gente y ser consecuentes con la opinión de la mayoría".

La fecha se dirá en semanas

Ha aducido que no se ha anunciado todavía una fecha para el referéndum porque el objetivo inicial es que sea acordado con el Estado, y el Govern también trabajará para que sea vinculante, aunque, en cualquier caso, la fecha se anunciará en las próximas semanas.

"La probabilidad de éxito aumenta cuanta más unidad y coordinación tengamos, y cuanta más participación, mejor", ha incidido.

"Estamos convencidos de que votaremos y ganaremos, y hasta entonces el Gobierno español intentará convencer de que los costes de transición son muy elevados, pero a partir de entonces será el más interesado en llegar a un acuerdo", por cuestiones como el reparto del pago de la deuda, según Junqueras.

"Lo que hemos de hacer ahora es trabajar -en Cataluña- para cumplir el mandato democrático, y estoy convencido de que nos ayudaremos entre todos", ha dicho.