Junqueras descarta elecciones y mantiene el compromiso con el referéndum

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha reafirmado este miércoles su compromiso por el referéndum, descartando elecciones a corto plazo, y prevé que la independencia llegue al Tribunal de La Haya.

"Como siempre hemos estado a favor del referéndum, lo haremos", ha recalcado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, tras apuntar que lo tienen todo encarrilado y que la pregunta debería ser qué hará el Estado para impedirlo.

También ha manifestado que el referéndum se hará siguiendo todos los pasos legales previos para cuando llegue el día que les observen desde fuera: "Un día tendremos que decir a La Haya que lo hicimos todo bien. Estoy convencidísimo de que se llegará".

"Haremos el referéndum y lo ganaremos, y luego negociaremos la división de los activos y pasivos con el Estado", ha asegurado el también conseller de Economía, convencido de que España querrá negociar al día siguiente de todo ello para no salir perjudicado en la separación.

Sobre la fecha, ha explicado que tienen claro el calendario previsto para llevarlo a cabo y que hay un "compromiso" para que la firma de la convocatoria del referéndum se haga de forma colectiva.

Tras negar que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le haya recomendado no firmar la convocatoria, ha destacado que si ganan el referéndum no se inhabilitará nadie, y ha añadido: "Si perdemos y me inhabilitan, estaré inhabilitado".

El también presidente de ERC ha defendido la necesidad de disponer del máximo de herramientas posibles para hacer el referéndum para tener diferentes opciones de reacción si el Estado intente impedirlo, algo de lo que está convencido porque "lo prohíben todo".

"Pondrán todas las dificultades del mundo, pero nosotros seremos capaces de encontrar soluciones. Si aplican el estado de acoso, ya veremos como lo afrontamos", ha subrayado Junqueras, pese a recalcar que todas las herramientas que utilicen estarán ligadas a la capacidad de movilización de los catalanes.

Corrupción

Tras tachar de "terrible" la sentencia del 9-N pero también todo lo relacionado con la corrupción, el vicepresidente del Govern ha manifestado que no le toca juzgar a nadie y que la financiación irregular no afecta a todos los partidos, y ha puesto ERC como ejemplo de ello.

"Prefiero creerme lo que dice Artur Mas que lo que dice Fèlix Millet. Si no ha pasado nada, lo celebraré", ha dicho al preguntársele al respecto.

Sobre el nombramiento de Vicent Sanchis como nuevo director de TV3, Junqueras le ha deseado "el máximo de aciertos y que escuche mucho" tras las críticas que ha recibido por parte de la oposición.

También ha asegurado que le parecería "muy bien" si el Parlament avanzara en la dirección de escoger al director de TV3 por concurso público, tal y como hacen otras comunidades españolas.