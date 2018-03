JxCat se enroca con Sànchez

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera reiteró a su vez que su formación sólo investirá a un president que lleve un programa republicano y que "un candidato muy vinculado al PDeCAT no pone las cosas fáciles".

Preguntado por la posibilidad de que la CUP ceda dos de sus votos para favorecer la investidura de Sànchez, Pujol señaló que tal acuerdo "depende de unas negociaciones que no han llegado a su fin" y a las que dijo no querer "añadir elementos de tensión".

Pujol afirmó que la candidatura de Sànchez está "en tiempo y forma para garantizar la investidura" y consideró que "no se trata de poner en jaque mate al Gobierno español" que, en su opinión "ya está en esta situación al haber pervertido la separación de poderes".

Al encuentro, que se prolongó durante todo el día en un céntrico hotel de la capital belga, acudieron todos los diputados de JxCat excepto los que no pueden salir de España (Josep Rull, Jordi Turull y Lluís Guinó) y Jordi Sànchez, en prisión preventiva y a la espera del fallo del Supremo, que dio el lunes 5 días a las partes para que informen sobre el recurso.

"El nombre de Jordi Sànchez sigue siendo el que defendemos (...), aún hay margen legal", afirmó ante los medios el portavoz adjunto de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol, durante la tercera reunión del grupo con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas.

El grupo parlamentario Junts per Catalunya (JxCat) insistió ayer en investir como presidente de la Generalitat de Cataluña a Jordi Sànchez, en prisión preventiva, lo que mantiene bloqueada su elección a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre el recurso en el que el candidato pide ser excarcelado.

El ex 'president' participará en un debate en Ginebra

Carles Puigdemont participará el domingo en un debate sobre la independencia de Cataluña en el Festival de Cine y el Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) de Ginebra, anunció ayer la organización. La presencia del ex president en la ciudad suiza se explica, según dijo el FIFDH en un comunicado, por la proyección en la clausura del festival de cine de la película Cataluña: España al borde de una crisis de nervios. Después del filme se celebrará un debate sobre la autodeterminación en Cataluña. En el debate participará además la ex presidenta de turno de Suiza en 2011 y ex ministra de Asuntos Exteriores de la Confederación Helvética Micheline Calmy Rey, entre otras personalidades.