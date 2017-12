El juez de Lezo imputa a dos ex consejeros de Gallardón por la compra de Inassa

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo a dos ex consejeros del ex presidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón y al ex presidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa.

En un auto y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez acuerda citar a una veintena de investigados y a otros tantos testigos para aclarar las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II.

Aparte de emplazar como investigados, entre el 9 y el 15 de enero, a dos ex consejeros de Gallardón, al ex responsable de Hacienda Juan Bravo y el propio Calvo, el magistrado también pide la identificación de los miembros del Gobierno regional que firmaron el contrato de compra de Inassa (entre ellos estaban Gallardón y Bravo), como paso previo a su posible imputación.

El juez solo fija fechas para las citaciones de 14 imputados, las personas que formaban parte del consejo del Canal cuando se compró Inassa, entre los que figuran no solo los consejeros de Gallardón, sino altos cargos de su Gobierno y un consejero de la época de Joaquín Leguina, así como cargos del Ayuntamiento de Madrid cuando Gallardón pasó a ser alcalde en 2003.

Según Anticorrupción, la compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público".

Hay además "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar".