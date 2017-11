Podemos justifica su ausencia en la capilla ardiente de Maza al considerarlo un "homenaje"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, justificó ayer la ausencia de miembros de la formación morada en la capilla ardiente de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado fallecido de manera repentina en Buenos Aires, alegando que "tiene algo de homenaje". En una entrevista en La Sexta, el líder de Podemos apuntó que los dirigentes de su partido "no van a asistir" a homenajes a Maza porque ha sido un "servidor público destacado por proteger corruptos" del PP. "Tenemos que ser coherentes y no participar", aseveró Iglesias, aunque recalcó que "no toca ahora" hablar de lo que ha significado Maza ni de su "relación" con el PP.

El Rey sí acudió para encabezar la representación institucional junto a numerosos juristas y representantes políticos, entre ellos ocho miembros del Gobierno, entre ellos el presidente, Mariano Rajoy, y dos dirigentes de la oposición, Pedro Sánchez y Albert Rivera, a la capilla ardiente de Maza para dar el último adiós al que calificaron como "excelente jurista" que ha dejado "una pérdida irreparable". La mayoría de los presentes destacaron la capacidad del fiscal general de actuar "en momentos difíciles" en referencia a las querellas que firmó contra el Govern y la Mesa del Parlament por rebelión.

A propósito de su sustituto, t res nombres han salido a la palestra en la últimas horas. José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional; Miguel Colmenero, magistrado del Tribunal Supremo, y Luis Navajas, fiscal del Supremo y actual fiscal general en funciones, son tres posibles aspirantes a ocupar la vacante tras la muerte de Maza.

El nombre del magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo Miguel Colmenero se ha unido al del presidente de la Audiencia Nacional. Según fuentes del Congreso, Navarro cuenta con muchas probabilidades de resultar designado.

"Bendita locura", expresaban el mensaje de la corona de sus compañeros de afición del Atlético de Madrid, o "Tus fiscales", indicaba la de la Fiscalía de Barcelona.

El fiscal general del Estado se encontraba desde el pasado 14 de noviembre en Argentina, donde participaba en la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos, y allí tuvo que ser ingresado tras sentirse indispuesto. Un día después su situación empeoró y se produjo su fallecimiento por una infección generalizada.