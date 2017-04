López Miras se convierte en presidente de Murcia con la abstención de Ciudadanos

Fernando López Miras se convirtió ayer en el presidente de Murcia gracias a la anunciada abstención de los cuatro diputados de Ciudadanos en la segunda sesión de investidura.

En una breve sesión, el candidato reclamó el apoyo de la Cámara para continuar con las reformas lideradas por el anterior presidente, Pedro Antonio Sánchez, que dimitió el pasado 4 de abril, un día antes de que el Parlamento debatiera la moción de censura presentada por el PSOE contra él por estar involucrado en los casos Auditorio y Púnica, por presunta corrupción.

"No soy más que nadie, pero no voy a permitir que ningún murciano sea menos que otro español", dijo en un discurso de diez minutos, en el que reivindicó un mejor sistema de financiación autonómica, e infraestructuras históricas como el AVE o el aeropuerto. Asimismo, reiteró su intención de rebajar impuestos y ofreció su "mano tendida pero firme" a la oposición. López Miras, que no avanzó si hará cambios en el Consejo de Gobierno ni cuándo será su toma de posesión, agradeció a todos los murcianos el "respaldo" que dieron al PP en las últimas elecciones y les aseguró que se va a "desvivir por trabajar por ellos".

Sobre los descalificativos de los partidos de la oposición que advierten que el nuevo presidente de la comunidad es una "marioneta" del ex presidente Pedro Antonio Sánchez, dijo no querer entrar en esos juegos. "Ellos se descalifican por sí mismos, los murcianos lo comprobarán", sentenció.